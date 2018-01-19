Arka Sokaklar 465. yeni bölümde heyecanlı operasyon!

Arka Sokaklar 465. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kanal D'nin uzun soluklu ve fenomen dizisi Arka Sokaklar'da Mesut ve Selin, Erdal'ın peşine düşüyor. İşte Arka Sokaklar dizisinde bu akşam yaşanacak gelişmeler...

Arka Sokaklar 465. yeni bölümüyle bu akşam ekrana gelecek. Kanal D 'nin Cuma akşamları ilgiyle izlenen dizisi Arka Sokaklar'da yine heyecan dorukta, Erdal yakalanacak mı? İşte Arka Sokaklar fragman ve özeti...

ARKA SOKAKLAR 465. BÖLÜM FRAGMANI

Melda sorgulanır; ama, konuşmaz. Selin, kardeşini evine getirir. Melda orda olmaktan mutlu değildir ve kaçmanın peşindedir. Ekip, Şamil ve Yelda’nın evini ziyaret eder. Yelda’nın hamile olmadığından şüphelenir. Adli tıptan izin çıkınca, araştırma başlar.

Melda eve gelir ve sancıları artar. Hastaneye götürmedikleri için evde doğum yapar. Erdal bebeği ve Seher’i alıp kaçar. Ekibimiz Adem’in kaldığı bağ evine baskın düzenler. Mesut ve Selin, Erdal’ın peşine düşer. Selin yaklaşmıştır ki bebeğin sesini duyar. Selin ve Erdal karşı karşıyadır…

Göl kenarında bir kadın cesedi bulunur. Cesetten Sinem adında bir kimlik çıkar. Hakan da dahil olmak üzere herkes hayrete düşer.