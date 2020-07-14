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Arjantin'de bir garip corona virüs vakası: 35 gündür denizde olan balıkçılar Covid-19'a yakalandı

DHA |  14 Temmuz 2020 Salı - 14:07 | Son Güncelleme : 14 07 2020 - 14:07

Arjantin'de limandan ayrılmadan önce corona virüs (Covid-19) testi yaptıran ve negatif çıkan 61 balıkçı, 35 gün denizde kaldıktan sonra limana dönerken, balıkçılardan 57'sinin testleri pozitif çıktı.


Arjantin'in Tierra del Fuego eyaletinden 61 balıkçı, corona virüs testlerinin yaptırdıktan sonra Ushuaia kentindeki limandan ayrıldı. Denizde geçen 35 günün ardından limana dönen balıkçıların 57'sinin testleri pozitif çıkarken, 2 balıkçı ise hastaneye kaldırıldı. Yerel medya, balıkçıların limandan ayrılmadan önce 14 gün karantina uyguladıklarını ancak buna rağmen limana döndüklerinde mürettebatın neredeyse tamamının corona virüse yakalandığını duyurdu.
 
ARJANTİNLİ DOKTORLAR DURUMA ANLAM VEREMEDİ
Tierra del Fuego eyaleti Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Mürettebatın nasıl corona virüse yakalandığını anlamak zor. Çünkü kendileri 35 gün boyunca denizdeydi ve karaya ayak basmadılar. Gemiye yüklenen malzemeler ve yiyecek stokları da Ushuaiadaki limandan yüklendi. Semptomların nasıl ortaya çıktığını açıklayamıyoruz." denildi.
 

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