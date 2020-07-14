Arjantin'de bir garip corona virüs vakası: 35 gündür denizde olan balıkçılar Covid-19'a yakalandı

Arjantin'in Tierra del Fuego eyaletinden 61 balıkçı, corona virüs testlerinin yaptırdıktan sonra Ushuaia kentindeki limandan ayrıldı. Denizde geçen 35 günün ardından limana dönen balıkçıların 57'sinin testleri pozitif çıkarken, 2 balıkçı ise hastaneye kaldırıldı. Yerel medya, balıkçıların limandan ayrılmadan önce 14 gün karantina uyguladıklarını ancak buna rağmen limana döndüklerinde mürettebatın neredeyse tamamının corona virüse yakalandığını duyurdu.

ARJANTİNLİ DOKTORLAR DURUMA ANLAM VEREMEDİ