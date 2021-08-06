Arılar olmasaydı ne olurdu? Dünya çam balı üretiminin yüzde 95’ini karşılayan Türkiye’de çıkan yangınlar üretimin büyük kısmını sekteye uğrattı. Arıcılar arılarını ve kovanlarını kurtarmaya çalışırken, arıların önemi bir kez daha gündeme geldi. Peki, Arılar olmazsa ne olur, arılar yok olursa ne olur? Arılar neden önemli?

Orman yangınları arıcılık sektörünü de etkiledi. Hayvanlar ve tarım alanları yangından önemli ölçüde etkilendi. Bal üretimiyle bilinen Marmaris ve Köyceğiz’de arı kovanlarının çoğu zarar gördü. Arıların üretime katkısı dışında ekosistemimiz içinde de önemli etkisi var. Einstein’in “Arılar yeryüzünden silinip giderse, insanoğlu yalnızca dört yıl yaşayabilir. Arılar olmazsa döllenme olmaz, hiçbir bitki, hiçbir hayvan, hiçbir insan olmaz.’’ Şeklinde vurguladığı arın önemi yangınlardan sonra en çok merak edilen konu başlıklarından biri oldu. Peki, Arılar olmazsa ne olur, arılar yok olursa ne olur? Arılar neden önemli?

Arılar neden önemli?

Arılar yaşamak için besin olarak çiçeklerin nektarına (bal özüne) gereksinim duyarlar, bitkilerinse polenlerini yaymak ve böylece üremek için bir dölleyiciye ihtiyaçları vardır.

Tüm yerli çiçek türlerinin neredeyse %80’inin tozlaşması bir Avrupa Bal Arısı türü olan Apis mellifera tarafından gerçekleştirilir ve geriye kalan %20 sinden yaban arıları, eşek arıları ve kelebekler sorumludur.

Arılar, 130 bin farklı bitki türünün çoğalmasını sağlamakla kalmıyor, insanoğlunun önemli gereksinimlerini de karşılıyor.

Arılar yok olursa ne olur?

Harvard Üniversitesi’nden Samuel Myers 2015 yılında yaptığı çalışmada Myers’a göre arıların tamamının yok olması durumunda yılda 1 milyon 420 bin insanın ölümüne sebep olacak, Dünya meyve üretimi yüzde 22.9 azalır, Sebze üretimi dünya genelinde yüzde 16.3 düşer, Tahıl üretiminde yüzde 22.9’luk düşüş kaydedilir, Meyve-sebze-tahıl üretimindeki bu kesintiden kaynaklanan gıda sıkıntısı özellikle hamileler ve çocukların gelişimi için büyük önem taşıyan A vitamini ve foliks asit eksikliğine sebep olur, Yine aynı sebeplerden dolaşım rahatsızlıkları ve bazı kanser türlerinde önemli oranda artış kaydedilir.