Milyonların beklediği Kurban Bayramı tatili süresi belli oldu. Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı tatilinin süresini açıkladı. Uzun bayram tatili öncesinde pek çok kişi de arife gününün tam mı yoksa yarım gün mü tatil olduğunu sorguluyor. Peki, Arife günü resmi tatil mi? Arife günü tam gün mü, yarım gün mü tatil? Kurban Bayramı arifesi mesai var mı? İşte detaylar...

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala milyonlar günler öncesinden Kurban Bayramı tatilinin nasıl olacağını merak ediyordu. Belli oldu. Kabine'den Kurban Bayramı tatili ile ilgili karar çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kritik Kabine toplantısının ardından bayram tatilinin süresini açıkladı ve 15 Temmuz ile arife günü tatillerini de açıklık getirdi. Uzun bayram tatili öncesinde milyonlar özellikler Kurban Bayramı arife gününün tam mı yoksa yarım gün mü tatil olduğunu araştırıyor. Peki, Arife günü resmi tatil mi? Arife günü tam gün mü, yarım gün mü tatil? Kurban Bayramı arifesi mesai var mı? İşte detaylar...

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Kurban Bayramı öncesinde hem gündemdeki konuları hem de bayram hazırlıklarını değerlendirmek amacıyla yaptıkları toplantıyı tamamladıklarını belirtti.

Bayram arifesi olan pazartesi yarım gün, bayramın ilk gününden son gününe kadar olan, yani salıdan cumaya kadar ise tam gün tatil olduğunu açıklayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Kabine toplantımızda yaptığımız istişarede, pazartesi günkü yarım günü, idari tatil olarak belirleme kararı aldık. Böylece vatandaşlarımız fiilen 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar sürecek bir tatile kavuşmuş oluyorlar. 15 Temmuz'u, zaten malum FETÖ terör hareketi sebebiyle o günü tatil olarak ilan etmiştik. O gün itibari ile başlıyoruz ve süreç bu şekilde devam ederken 16'sında herkes mesaisinde olabilecek. Bu kararın, gerek bulundukları yerde kurbanlarını kesecek, gerek memleketlerine ziyarete gidecek, gerekse bu süreyi tatili için kullanacak vatandaşlarımız için hayırlı olmasını diliyorum."

KURBAN BAYRAMI ARİFE GÜNÜ TAM GÜN MÜ?

Kurban Bayramı Arifesi 19 Temmuz Pazartesi gününe denk geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, pazartesi günü yani arife gününü, yarım gün idari tatil olarak belirleme kararı aldıklarını belirtti.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı, 19 Temmuz'da başlarken, 23 Temmuz'da sona erecek. İşte Kurban Bayramı tarihleri...

Kurban Bayramı Arifesi: 19 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 1. Gün: 20 Temmuz Salı

Kurban Bayramı 2.Gün: 21 Temmuz Çarşamba

Kurban Bayramı 3.Gün: 22 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı 4. Gün: 23 Temmuz Cuma