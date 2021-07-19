Kurban Bayramı arife günü 1000 İhlas okumanın fazileti hadis-i şerifte açıkça dile getirilmiştir. Bayramın gelişinin müjdesi Arife gününde ibadetlerine başlamak isteyenler dini kaynaklarda geçen ibadetleri ve önemini araştırıyor. Peki, Arife günü 1000 İhlas okumanın fazileti ne? Arefe günü İhlas suresi ne zaman okunur? Arife Günü 1000 İhlas okumak hadiste nasıl geçiyor? İşte Arife Günü İhlas Suresi okumanın önemi ve faydaları...

Kurban Bayramı'na kavuşmanın müjdecisi Arife Günü, müslümanların Kurban Bayramı ibadetlerine başladığı gündür. Arife Günü okunacak dualar ve sureler pek çok kişi tarafından araştırılırken özellikle de Hz. Muhammed 'in Arife Günü İhlas Suresi okumak ile ilgili hadisi de merak ediliyor. Peki, Arife günü 1000 İhlas okumanın fazileti ne? Arefe günü İhlas suresi ne zaman okunur? Arife Günü 1000 İhlas okumak hadiste nasıl geçiyor? İşte Arife Günü İhlas Suresi okumanın önemi...

ARİFE GÜNÜ 1000 İHLAS OKUMANIN FAZİLETİ

Peygamber efendimizin hadis-i şerifinde arefe günü İhlas Suresi okunmasıyla ilgili ‘Arefe günü Besmele ile bin İhlâs okuyanın günahları affedilir ve duası kabul olur. (Ebu-ş şeyh)" deniyor. Namazlarda ve günlük ibadetlerde sıklıkla okunan İhlas Suresi, Müslümanların Allah tasavvurlarının gelişmesini sağlar. Hiçbir şeye muhtaç olmayan Allah övgü ve şükürlerin tek sahibidir. O ''Ol'' dediğinde her şey olur. İnsanları ''sadece'' kendisine ibadet etsinler diye yaratmıştır. Burada ''sadece'' vurgusu son derece önemlidir.

Birçok ayette de yazdığı gibi Allah ''onlardan korkmayın, benden korkun'' , ''başka ilah bellemeyin, yalnızca bana ibadet'' buyurmuştur. Allah'ın emirlerini yerine getiren müminler, dünyanın geçici süsüne tamah etmez ve Hakka yönelir. Kuran'ın da bildirdiği gibi, dünya sadece bir eğlence, bir oyalanma yeridir. Bu nedenle hamdın ve şükrün tek sahibi yüce Allah'tır.

İHLAS SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU

Kul hüvellâhü ehad, Allâhüssamed, Lem yelid ve lem yûled, Ve lem yekün lehû küfüven ehad.

İHLAS SURESİ ANLAMI (DİYANET MEALİ)

Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla. De ki: O, Allah'tır, bir tektir. Allah Samed'dir. (Her şey O'na muhtaçtır, o, hiçbir şeye muhtaç değildir.) Ondan çocuk olmamıştır (Kimsenin babası değildir). Kendisi de doğmamıştır (kimsenin çocuğu değildir).