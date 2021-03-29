Çok Güzel Hareketler 2 oyuncusu Arif Güloğlu'ndan kötü haber! Kansere yakalandı

Apar topar Ulus'ta özel bir hastaneye kaldırılan oyuncu akciğerlerinden ameliyat edildi. Doktor Güloğlu'nun şiddetle sigarayı bırakmasını önerdi. Ardından yapılan tetkiklerde de genç oyuncunun lenf kanserine yakalanma ihtimali üzerinde duruldu.

Arif Güloğlu'nun ailesi oğullarının tedavisini memleketleri Ankara 'da devam etmesini istedi. Genç oyuncu şu günlerde hastalığıyla ilgili kesin tanının konulmasını bekliyor.

Çok Güzel Hareketler 2 ekibinin genç oyuncuya moral vermek için ellerinden geleni yaptığını ve sürekli görüntülü arama yaparak destek verdikleri belirtildi.

ARİF GÜLOĞLU KİMDİR?