Arif Güloğlu kimdir? Lenf kanseri (lenfoma) teşhisi konulan BKM Mutfak oyuncusu Arif Güloğlu kaç yaşında?

BKM Mutfak yapımı Çok Güzel Hareketler 2'nin oyuncularından Arif Güloğlu sosyal medya hesabı üzerinden kendisine lenfoma teşhisi konulduğunu duyurmasının ardından Arif Güloğlu ve sağlık dururumu hakkındaki merak edilenler arttı. Peki, Arif Güloğlu kimdir, kaç yaşında?

BKM Mutfak oyuncusu Arif Güloğlu lenfomaya yakalandığının duyulmasının ardından sağlık durumu sorgulanmaya başladı. BKM'den Çok Güzel Hareketler 2 oyuncusu Arif Güloğlu açıklaması geldi.

ARİF GÜLOĞLU KİMDİR?

Arif Güloğlu, 18 Eylül 1997 yılında Ankara’da dünyaya geldi. 1.73 boyunda, 69 kiloda olan Arif Güloğlu başak burcudur. Ankara’da çeşitli tiyatrolarda birçok rol üstlendi ve buna İstanbul’da da devam etti. 19 yaşında İstanbul’a yerleşti. Eğitim ve öğretim hayatına burada devam etti. Bir yandan da hayali olan oyunculuk için çabaladı ve 2018 yılında Çok Güzel Hareketler 2 ekibine dahil oldu ve hala orada yer almaktadır.

BKM OYUNCUSU ARİF GÜLOĞLU’NUN HASTALIĞI LENFOMA NEDİR?

Lenf kanseri (lenfoma) vücudun savunma hücreleri olan lenfositlerin kanserleşerek kontrolsüz büyümesidir. Lenf kanseri en sık görüldüğü yerler; lenf bezleridir. Lenf bezleri vücudun en önemli savunma mekanizmalarından biridir.

BKM'DEN DE AÇIKLAMA GELDİ

BKM Mutfak yapımı Çok Güzel Hareketler 2'nin yıldız isimlerinden Arif Güloğlu lenf kanserine yakalandı. BKM Mutfak tarafından yapılan açıklamada genç oyuncunun tedavisinin pozitif yönde devam ettiğini belirtildi.

BKM'den açıklama:

Çok Güzel Hareketler 2 - Alt Yapı oyuncularımızdan Sevgili Arif Güloğlu’na kısa bir süre önce “lenfoma” teşhisi konulduğu doğrudur. Teşhisin hemen ardından tedavi süreci çok hızla başlamış ve süreç pozitif yönde devam etmektedir. Oyuncumuzun eski sağlığına kavuşabilmesi için gerekli tüm süreçleri yakından takip ediyoruz.

Arif Güloğlu da sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda "Bu hastalığı hızla atlatacağıma inanıyorum" dedi.