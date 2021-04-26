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Arı ürünleriyle ilgili değişiklik! Bakanlık duyurdu

DHA |  26 Nisan 2021 Pazartesi - 15:41 | Son Güncelleme : 26 04 2021 - 15:41

Tarım ve Orman Bakanlığı, hazırladığı tebliğ taslağıyla arı sütü, arı sütü tozu, propolis ürünleri, arı poleni, kurutulmuş arı poleni ve arı ekmeği (perga) gibi arı ürünlerinin üretim ve piyasaya arz aşamasında taşıması gereken nitelikleri tespit etti.


Bakanlık, Türk Gıda Kodeksi Arı Ürünleri Tebliğ Taslağı'nı hazırladı. Tebliğ taslağı kapsamında, gıda veya takviye edici gıda olarak  piyasaya arz edilen arı sütü, arı sütü tozu, propolis ürünleri, arı poleni,  kurutulmuş arı poleni ve arı ekmeği (perga) gibi arı ürünleri alıyor. Ancak bu  ürünlerin karışımları ya da bileşen olarak kullanıldığı diğer gıda veya takviye  edici gıdalar düzenleme kapsamında olmayacak.
 
Taslakla, piyasada satılan arı ürünlerinin bileşikleri ve tanımları da  belirlendi. Buna göre, hiçbir arı ürünü yabancı madde içermeyecek.
 
Propolis, uluslararası standartlar başta olmak üzere ulusal veya  uluslararası standartlarda belirlenen özelliklere uygun olacak. Arı sütü, arı  sütü tozu, arı poleni, kurutulmuş arı poleni ve arı ekmeğine de dışarıdan madde  ilave edilmesi yasak olacak. Arı poleni, kurutulmuş arı poleni ve arı ekmeğinde,  funda, kanola, yonca, ayçiçeği, kestane ve kekik gibi bitki kaynağına göre  minimum polen içerikleri de taslakta yer aldı.
 
Sıcaklık kriterleri sağlanacak
 
Taslağa göre, arı sütü, arı sütü tozu, arı poleni, kurutulmuş arı  poleni ve arı ekmeğinde katkı maddesi ile aroma vericiler ve aroma verme özelliği  taşıyan gıda bileşenleri kullanılmayacak. Propolis ürünlerinde ise Türk Gıda  Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği ile Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve  Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliği'nde yer alan hükümler  uygulanacak.
 
Taslakla, arı ürünlerinin ambalaj ve piyasaya arz koşulları da  belirlendi. Buna göre, arı sütü, üretiminden son tüketiciye arz edilene kadar  eksi 18 derecede muhafaza edilecek. Bunu sağlamak için çözündürüp tekrar  ambalajlama işlemi yapılmayacak şekilde ışık geçirmeyen cam ambalaj kullanılacak.
 
Arı poleni, kurutulmuş arı poleni ve arı ekmeği, üretiminden son  tüketiciye arz edilene kadar 4 derecede muhafaza edilecek. Taslak kapsamındaki arı ürünleri gıda veya takviye edici gıda olarak  piyasaya arz edilebilecek.
 
Propolis ürünleri gıda olarak yalnızca sıvı formda piyasaya  sunulabilecek. Takviye edici gıdalarda kullanılan kapsül, tablet, pastil, tek  kullanımlık toz paket, sıvı ampul, damlalıklı şişe ve diğer benzeri sıvı veya toz  formdaki propolis ürünleri takviye edici gıda dışında gıda olarak piyasaya arz  edilemeyecek.
 
Arı ürünlerinin etiketinde "4 yaş ve altı çocukların tüketmesi uygun  değildir" ifadesi belirgin şekilde yazılacak.
 
Propolis ürünlerinin çözücüsü etikette belirtilecek, bu ürünler  piyasaya arz ediliş formuna göre "propolis ekstraktı, propolis özütü, propolis  tozu" gibi uygun isimlerle adlandırılabilecek. Ürünlerde kullanılan propolis  miktarı ambalaj miktarı üzerinden yüzde olarak belirtilecek.
 
Tebliğin yayımı tarihinden önce faaliyet gösteren gıda işletmelerine,  belirlenen hükümlere uyum için geçiş süreci tanınacak.

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