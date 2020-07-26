Arı sütünün kilosu 8 bin lira!

Saray ilçesi Bahçeköy Mahallesi'nde 40 yıldır arıcılık yapan Çalışkan, koronavirüs salgınından sonra artan arı sütü taleplerine yetişemediklerini ifade etti.

-18 derecede olmalı

Devrim Oskay şunları söyledi:

"Arı ürünlerinin içinde en değerli besinlerden bir tanesi arı sütü. Arı sütü Türkiye'ye Çin'den ithal olarak geliyor. Bizim ülkemizde bu arı sütünü daha fazla üretme ihtiyacımız var. Bağışıklık sistemini de güçlendirdiği biliniyor. Salgın hastalıklarda, Covid-19 konusunda bağışıklık sistemini güçlendireceği için de önemli bir besin kaynağı. Arı sütünü kesinlikle oda sıcaklığında bekletmeyin. Mutlaka soğuk zincir içerisinde eksi 18 derecede saklanması gerek. Polenin de aynı şekilde olması gerekiyor."