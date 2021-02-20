Arı çeşitliliği gen çalışmasıyla ortaya çıkarıldı

DÜ Arıcılık Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi M????üdürü Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu, AA muhabirine, çalışmayla önemli veriler elde ettiklerini söyledi.

Arı ırkları konusunda geniş soluklu bir çalışma yürütüldüğünü aktaran Kekeçoğlu, "Türkiye'nin 50 ilinden aldığımız arı örneklerini hem morfometrik hem de genetik bakımdan incelemeye tabi tuttuk. Çalışmayı yapmaktaki ilk amacımız, Türkiye'deki arı çeşitliliğini ortaya koymak. Hangi farklı ırklar var, bunlara ulaşmak ve göçer arıcılık dediğimiz yöntemle yurt dışından gelen ırklarla Türkiye'deki ırk çeşitliliğinin yok olma riskinin ne boyutta olduğunu tespit etmek istedik." diye konuştu.

"Biyoçeşitliliğimizi bozmamamız gerekiyor"

Kekeçoğlu, arıcıların yurt dışından getirdikleri arı ırklarıyla farkında olmadan Türkiye'deki ırk çeşitliliğini bozduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Biz 50 ile gittik ve arıcılarımızla görüşüp ırk örneklerini aldık. Arıcılarımız, 'Irkı nereden aldın?' diye sorduğumuzda bize yurt dışından getirilmiş bir ırkın kartını gösteriyor. Lütfen arıcılarımız bunu yapmasın. Türkiye olarak arı ırkları açısından zaten yeterince bioçeşitliliğe sahibiz. Aslında tüm dünyanın gözü bizim arı ırklarımızın üzerinde. Arı ırklarımız soğuk koşullara ve hastalıklara dayanıklı. Küresel ısınma ciddi bir tehdit. Bizim arı ırklarımız küresel ısınmaya karşı daha dayanıklı. Türkiye'de var olan ırklar çevre koşullarına ve hastalıklara daha dayanıklı. Bu biyoçeşitliliğimizi bozmamamız gerekiyor. Yok edersek arıcılığa da ciddi bir darbe vurmuş oluruz. Ülkelerin doğal arı ırkları o yöreye uyumlu olan ırklardır. O bölgenin florasına, iklim şartına uygundur. Dışarıdan getirilen ırk kısa vadede verim sağlar ama iklim şartına dayanamaz ve ırk kaybını oluşturur."

Çalışmanın, "Türkiye'deki arı ırklarının yurt dışından getirilen ırklar sebebiyle kirlendiğini, yok olmakla yüz yüze olduğunu" ortaya çıkardığını anlatan Kekeçoğlu, "Bu sonuçlar bizi gerçekten üzdü. Bir ülkenin en büyük zenginliği yerli gen kaynaklarıdır. Yerli gen kaynaklarımızı iyi değerlendirirsek ileride hem biyoçeşitliliği elde tutacağız hem de ıslah ve seleksiyonda daha fazla verim alacağız." ifadelerini kullandı.

Kekeçoğlu, Türkiye'deki arı çeşitliğinin zarar görmemesi ve korunması için arıcılara yurt dışından arı ırkı getirilmemesi çağrısında bulundu.