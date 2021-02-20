20 Şubat 2021 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.560 0.90 EURO 8,4680 0.41
USD 6,9810 0.24 ALTIN 399,820 0.50
CANLI BORSA
TÜMÜ

Arı çeşitliliği gen çalışmasıyla ortaya çıkarıldı

AA |  20 Şubat 2021 Cumartesi - 16:15 | Son Güncelleme : 20 02 2021 - 16:15

Düzce Üniversitesi (DÜ) Biyoloji Bölümü Moleküler Genetik Laboratuvarında 50 ilden örnekler alınarak Türkiye'deki arı çeşitliliği konusundaki gen çalışması, yerli arı ırklarının yok olma tehlikesiyle yüz yüze olduğunu ortaya koydu.


DÜ Arıcılık Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi M????üdürü Doç.  Dr. Meral Kekeçoğlu, AA muhabirine, çalışmayla önemli veriler elde ettiklerini  söyledi.
 
Arı ırkları konusunda geniş soluklu bir çalışma yürütüldüğünü aktaran  Kekeçoğlu, "Türkiye'nin 50 ilinden aldığımız arı örneklerini hem morfometrik hem  de genetik bakımdan incelemeye tabi tuttuk. Çalışmayı yapmaktaki ilk amacımız,  Türkiye'deki arı çeşitliliğini ortaya koymak. Hangi farklı ırklar var, bunlara  ulaşmak ve göçer arıcılık dediğimiz yöntemle yurt dışından gelen ırklarla  Türkiye'deki ırk çeşitliliğinin yok olma riskinin ne boyutta olduğunu tespit  etmek istedik." diye konuştu.
 
"Biyoçeşitliliğimizi bozmamamız gerekiyor"
 
Kekeçoğlu, arıcıların yurt dışından getirdikleri arı ırklarıyla  farkında olmadan Türkiye'deki ırk çeşitliliğini bozduğuna dikkati çekerek, şöyle  devam etti:
 
"Biz 50 ile gittik ve arıcılarımızla görüşüp ırk örneklerini aldık.  Arıcılarımız, 'Irkı nereden aldın?' diye sorduğumuzda bize yurt dışından  getirilmiş bir ırkın kartını gösteriyor. Lütfen arıcılarımız bunu yapmasın.  Türkiye olarak arı ırkları açısından zaten yeterince bioçeşitliliğe sahibiz.  Aslında tüm dünyanın gözü bizim arı ırklarımızın üzerinde. Arı ırklarımız soğuk  koşullara ve hastalıklara dayanıklı. Küresel ısınma ciddi bir tehdit. Bizim arı  ırklarımız küresel ısınmaya karşı daha dayanıklı. Türkiye'de var olan ırklar  çevre koşullarına ve hastalıklara daha dayanıklı. Bu biyoçeşitliliğimizi  bozmamamız gerekiyor. Yok edersek arıcılığa da ciddi bir darbe vurmuş oluruz.  Ülkelerin doğal arı ırkları o yöreye uyumlu olan ırklardır. O bölgenin florasına,  iklim şartına uygundur. Dışarıdan getirilen ırk kısa vadede verim sağlar ama  iklim şartına dayanamaz ve ırk kaybını oluşturur."
 
Çalışmanın, "Türkiye'deki arı ırklarının yurt dışından getirilen  ırklar sebebiyle kirlendiğini, yok olmakla yüz yüze olduğunu" ortaya çıkardığını  anlatan Kekeçoğlu, "Bu sonuçlar bizi gerçekten üzdü. Bir ülkenin en büyük  zenginliği yerli gen kaynaklarıdır. Yerli gen kaynaklarımızı iyi değerlendirirsek  ileride hem biyoçeşitliliği elde tutacağız hem de ıslah ve seleksiyonda daha  fazla verim alacağız." ifadelerini kullandı.
 
Kekeçoğlu, Türkiye'deki arı çeşitliğinin zarar görmemesi ve korunması  için arıcılara yurt dışından arı ırkı getirilmemesi çağrısında bulundu.
 

ETİKETLER

Düzce Üniversitesi Arı çeşitliliği gen çalışması
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.