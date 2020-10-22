Arff memuru nedir? Arff memuru nasıl olunur, ne iş yapılır?

Teknolojinin gelişmesiyle farklı meslek dalları ortaya çıkıyor. Ulaşım dünyasının en çok kullanılan hava yolları iş sahası da teknolojiye göre değişikliklere ve yeniliklere gidiyor. Buna bağlı olarak ortaya çıkan meslek dallarından biri de Arff memurluğu oldu. Arff memurluğunu henüz duymayanlar arama motorlarına yönelerek, Arff memuru nedir, nasıl olunur, ne iş yapar? gibi sorulara yanıt arıyor.

Gelişen teknoloji ortaya yeni meslek dallarını çıkarıyor. Havayolu ulaşımı da bu yeniklerle gelişen bir sektör. Arff memurluğu da yenilikler neticesinde havayolu ulaşımı bünyesinde yer alan bir meslek. Peki, Arff memuru nedir?

Arff memuru nedir?

Aircra Recue and Fire Fighng şeklinde de ifade edilen Arff, çıkabilecek yangınlara müdahale ile beraber uçaklar için yakıt ikmali gerçekleştiren görevlilerdir. Havaalanlarında olası kazalar ve bu gibi sorunlara karşı da hazırlık konusunda sorumlulardır.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi bünyesinde istihdam edilen bu memurlar, ülkenin birçok farklı havaalanlarında görevlendirilebiliyor.



Arff memuru ne iş yapar?



Arff memuru hem havada hem de yardı olan uçaklar üzerinde pek çok önemli göreve sahiptir. Özellikle afet ve tüm kazalar, farklı olaylar, yangın ile beraber acil durumlar karşısında müdahale sorumluluğu taşıyan kişilerdir. Yaşanabilecek tüm kazalara karşı önlem ve tedbir alması gereken memurlar olarak değerlendirilir. Bu memurlar oldukça yoğun bir eğitime katılırlar ve işleri kolay değildir. Hava alanlarında herhangi bir yangın ya da kaza ve birçok olaya karşı, her an tetikte ve hazır olması gereken memurlardır.



Arff memuru nasıl olunur, şartları neler?



Son dönemlerin en dikkat çeken ve popüler meslekleri arasında ARFF memuru geliyor. Özellikle nasıl ARFF memuru olunması gerektiğine dair internet üzerinden çok sık karıştırma gerçekleştirilmekte. Af memuru olabilmek için belli başlı bazı önlisans bölümlerinden mezun olmak gerekmektedir.



- Acil yardım ve afet yönetimi

- Sivil Savunma ve İtfaiyecilik

- İtfaiyecilik ve yangın güvenliği

Özel şartlar:



- En az 1,65 cm boy şartı

- Santimetre cinsinden boyundan en fazla 10 veya 15 miktar kadar kilo farkı olması

- Astım, bronşit, kekemelik, renk körlüğü, epilepsi ya da sağırlık ile görme bozukluğu gibi durumların bulunmaması

- Davranış bozukluğu ya da aşırı psikolojik duyarlılık ile beraber kan tutması, yükseklik korkusu ve benzeri durumların bulunmaması

