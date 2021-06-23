Kurban Bayramı bu yıl 20 Temmuz’a denk geliyor. Dini bayramların ikincisi olan Kurban Bayramı’nda kurban ibadetini yerine getirmek isteyenler kurban hazırlıklarına başlarken, bayram tatilinde dinlenmek tatil yapmak isteyenler de tatil araştırmalarına başladı. Peki, Arefe günü tatil mi? Kurban Bayramı arefe günü özel sektöre resmi tatil mi? Arefe gününe kaç gün kaldı?

Arefe Günü’nün de Kurban Bayramı’na dahil olup olmadığını merak eden vatandaşlar Arefe günü tatil mi? Kurban Bayramı arefe günü özel sektöre resmi tatil mi? gibi sorulara yanıt arama başladı. Kurban Bayramı arefesi bu yıl, 19 Temmuz'da denk geliyor. Bayram tatilinin de 9 gün olması beklendiğinden tatil araştırması yoğunluk kazandı.

Arefe günü tatil mi, yarım gün mü?

Arefe günü yarım gündür, resmi kurumlar yarım gün çalıştıktan sonra tatil uygulanıyor. Özel sektörde de kanun çerçevesinde yarım gündür, ama bazı işyerleri insiyatif alarak arefe gününü tam gün izin olarak verebilir.

Arefe günü ve bayramda çalışanlara mesai ücreti verilir.