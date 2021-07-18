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Arefe günü resmi daireler açık mı? Arefe günü devlet daireleri açık mı?

18 Temmuz 2021 Pazar - 16:23 | Son Güncelleme : 18 07 2021 - 16:24

Kurban Bayramı tatili arife günü öğleden sonra resmen başlıyor. Pek çok kişi bayram öncesi kamu kurumlarındaki işleri arefe gününe bıraktı. Bayram öncesi resmi kurumlarda işlemlerini gerçekleştirmek isteyen milyonlar kişi "Arefe günü kamu kurumları çalışıyor mu? Arefe günü (yarın) resmi daireler açık mı?" sorularını araştırıyor. Peki, Arefe günü resmi daireler açık mı? Arefe günü devlet daireleri açık mı? İşte Arefe günü çalışma saatleri...


Kurban Bayramı 19 Temmuz Pazartesi günü yani yarın başlıyor. Banka, kamu kurumları ve devlete bağlı kurumların Arefe günü çalışıp çalışmadığı merak ediliyor. Peki, Arefe günü resmi daireler açık mı? Arefe günü devlet daireleri açık mı? İşte Arefe günü çalışma saatleri...
 
AREFE GÜNÜ RESMİ DAİRELER AÇIK MI?
 
Milyonların beklediği bayram tatili açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldimişt. Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cuumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı tatili ile ilgili ''Pazartesi günkü yarım günü (19 Temmuz) idari tatil olarak belirledik.'' açıklamasını yapmıştı. 
 
AREFE GÜNÜ DEVLET DAİRELERİ AÇIK MI?
 
Birçok kamu kurum ve kuruluşunun yanı sıra özel sektörde işyerleri resmi tatillerde kapalı oluyor. Bankalar da resmi tatillerde kapalı olan kurumlar arasında bulunuyor. 19 Temmuz'un da yarım gün olmasıyla birçok kurum yarım gün çalışmış olacak.
 
 
 

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