Arefe günü okunacak dua ve sureler | Kurban Bayramı arifesin edilecek dua, çekilecek tespih, çekilecek zikirler! Kurban Bayramı Arefesinde yapılan ibadetler…

Kurban Bayramı arefesinde yapılacak ibadetler, günün en çok araştırılan konuları arasında girdi. Kurban Bayramı arifesini dua ederek, tespih çekerek ve zikir getirerek idrak etmek isteyen Müslümanlar, Arefe günü yapılacak ibadetleri merak ediyor. İslam dininde önemli bir yeri olan arefe günü ile ilgili olarak, Hz. Peygamber (s.a.s.) de "Arefe günü tutulan orucun geçmiş ve gelecek birer yıllık günahları bağışlayacağı Allah'tan umulur." (Müslim, Sıyâm, 196-197) buyurmuştur. Fakat hacda olanların, yapacakları ibadetleri aksatmamaları, sıkıntı ve hâlsizliğe düşmemeleri gerekçesiyle Arefe günü oruç tutmamaları daha uygundur (Ebû Dâvûd, Savm, 64), ifadelerini kullanmıştır. İşte Kurban bayramı arefesinde yapılan ibadetler ve Arefe günü okunacak dua ve sureler

Arefe günü namaz kılıp, dua ederek idrak edilecek. Arefe gününü dualarla ihya etmek isteyen Müslümanlar, Arefe günü hangi dua ve surenin okunacağını merak araştırırken, arefe günü zikirleri ve teşbihleri de sorgulanıyor. Zilhicce ayının 9. günü olan arefe gününü ibadet ve dualarla geçirmek isteyenler için kurban bayramı arefesinde yapılan ibadetleri derledik. İşte Kurban Bayramı arifesin edilecek dua, çekilecek tespih, çekilecek zikirler…

AREFE GÜNÜ YAPILAN İBADETLER

Arefe gününe hürmet edilmeli, günaha girmemeye dikkat edilmelidir.Arefe günü çokça dua ve istiğfar edilmelidir.

Arefe günü çokça ihlas suresi okunmalıdır.

Bu önemli gün içerisinde bolca Kuran’ı Kerim okunmalıdır.

1. Arefe gününün sabah namazının farzından sonra teşrik tekbirleri getirilmeye başlanmalıdır.

2. Arefe günü oruç tutulmalıdır.

3. Arefe gününe hürmet edilmeli, günaha girmemeye dikkat edilmelidir.

4. Arefe günü çok dua ve istiğfar edilmelidir.

5. Arefe günü 1000 âdet İhlas-ı şerif okunması iyi olur.

AREFE GÜNÜ İHLAS OKUMANIN FAZİLETİ

Sevgili peygamberimizin hadis-i şerifinde arefe günü İhlas Suresi okunmasıyla ilgili "Arefe günü Besmele ile bin İhlâs okuyanın günahları affedilir ve duası kabul olur. ... İhlas Suresi'nin faziletiyle ilgili ise bir hadis-i şerifte "İhlâs suresini okumak kul hakkı hariç diğer bütün günahların affına vesiledir

AREFE GÜNÜ HADİSİ

Arefe günü tutulan orucun iki yıllık denebilecek bir sevaba vesile olacağına dair sahih hadis vardır. Arefe, Kurban Bayramı'ndan bir önceki gün, hicrî takvime göre Zilhicce ayının 9. günüdür. Başka güne arefe denmez. Ülkemizde Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nın bir önceki gününe de arefe denmiştir. Resulullah'ın (sav) bildirdiğine göre: "Günlerin en faziletlisi arefe günüdür. Faziletçe cumaya benzer. O, cuma günü dışında yapılan yetmiş hacdan faziletlidir. Duaların en faziletlisi de arefe günü yapılan duadır. Benim ve benden önceki peygamberlerin söylediği en faziletli söz de: Lailahe illallah vahdehu la şerike lehu. (Allah birdir, ondan başka ilah yoktur, O'nun ortağı da yoktur) sözüdür." (Muvatta, Hacc 246)

Resulullah(sav): "Arefe gününe hürmet edin! Arefe, Allah'ın kıymet verdiği bir gündür." diyerek, Allah Teâlâ'nm kıymet verdiği günü hürmet ederek bilinçli bir şekilde yaşamaya gayret etmemizi istemiştir. Hürmet, verilen nimeti idrak etmekle ve verileni bilmekle, görebilmekle başlar. Arefe gününü günahlara girmeden oruçla, duayla, istiğfarla geçirmek kullarını arefe gününde bağışlayacağını müjdeleyen Allah Teâlâ'ya hürmetin ve şükrün bir ifadesidir

AREFE GÜNÜ OKUNACAK DUA VE SURELER - ÇEKİLECEK ZİKİR VE TESBİHLER

Arefe günü güneş batınca hacılar Arafat'tan Müzdelife'ye hareket ederler. Arefe günü, Arafat'ta hacılar, vakitlerini dua, namaz, zikir, tesbih, va'z dinleme, Kur'ân okuma vb. ibadetlerle geçirirler.



Peygamberimiz arefe gününün faziletine ilişkin olarak "Arefe gününden daha çok Allah'ın cehennem ateşinden insanları âzat ettiği bir gün yoktur" buyurmuş, yine "Arefe günü tutulan orucun bundan önce ve sonra birer yıllık günahları örteceği Allah'tan umulur" dediği (Müslim, “Sıyâm”, 196-197) nakledilmiştir.

Arefe Günü Müslümanlar verilen şu 4 zikri çekebilirler.



1. İhlâs Suresi.



2. La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey`in kadir..



3. Allahümme salli ala Muhammedin ve enzilhül muk`adel mükarrebe ındeke yevmel kıyameh..



4. La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü biyedihil hâyrû vehüve alâ külli şey'in kadîr.