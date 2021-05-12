Arefe günü noterler açık mı? 12 Mayıs bugün noterler çalışıyor mı, PTT ve bankalar açık mı?

Noterler çalışıyor mu, Arefe günü bankalar açık mı? Arefe gününde nerelerin açık olup olmadığını merak eden vatandaşlar arama motorları üzerinden araştırma yapmaya başladı. Ramazan Bayramı’na sayılı saatler kaldı. 12 Mayıs Çarşamba günü bugün arife idrak edilecek. Peki arefe günü noterler çalışıyor mu, noterler bankalar bugün açık mı?

Arefe günü noterlerin, bankaların, PTT’nin açık olup olmadığı sorgulanıyor. Arefe gününün resmi tatil olup olmadığını merak edilirken, bugün bankaların, noterlerin ve PTT’nin çalışıp çalışmadığı sorgulanıyor. Peki, arefe günü noterler açık mı, bankalar, PTT bugün çalışıyor mu?

AREFE GÜNÜ NOTERLERİ AÇIK MI, BANKALAR ÇALIŞIYOR MU?

Arefe günü (12 Mayıs) resmi kurumlar yarım gün çalışacak. Öğleden sonra Ramazan Bayramı tatili başlayacak. Kamu personelleri 10-11 Mayıs'ta tam gün, 12 Mayıs'ta yarım gün idari izinli olacak.

Arife gününde bankalar sabah 09.00 ile 12.30 saatlerinde açık olacak.

Kamu çalışanları bayram tatili haftasına denk gelen 10-11 Mayıs'ta tam gün 12 Mayıs'ta ise yarım gün idari izinli olacak. Böylelikle bayram tatili 9 gün olacak.

AREFE GÜNÜ PTT AÇIK MI?

Tam kapanma kapsamın ilan edilen sokağa çıkma yasağında PTT'nin açık olacağı yayınlanan genelge ile belirlendi.

Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT vb.), buralarda çalışanlar ile ibadethanelerdeki din görevlileri, Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri, Göç İdaresi, Kızılay, AFAD ve afet kapsamındaki faaliyetlerde görevli olanlar ve gönüllü olarak görev verilenler, cemevlerinin dede ve görevlileri"

BAYRAM TARİHLERİ

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi