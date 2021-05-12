Arefe günü noterler açık mı? 12 Mayıs bugün noterler çalışıyor mı, PTT ve bankalar açık mı?

Arefe günü noterlerin, bankaların, PTT’nin açık olup olmadığı sorgulanıyor. Arefe gününün resmi tatil olup olmadığını merak edilirken, bugün bankaların, noterlerin ve PTT’nin çalışıp çalışmadığı sorgulanıyor. Peki, arefe günü noterler açık mı, bankalar, PTT bugün çalışıyor mu?
AREFE GÜNÜ NOTERLERİ AÇIK MI, BANKALAR ÇALIŞIYOR MU?
Arefe günü (12 Mayıs) resmi kurumlar yarım gün çalışacak. Öğleden sonra Ramazan Bayramı tatili başlayacak. Kamu personelleri 10-11 Mayıs'ta tam gün, 12 Mayıs'ta yarım gün idari izinli olacak.
Arife gününde bankalar sabah 09.00 ile 12.30 saatlerinde açık olacak.
Kamu çalışanları bayram tatili haftasına denk gelen 10-11 Mayıs'ta tam gün 12 Mayıs'ta ise yarım gün idari izinli olacak. Böylelikle bayram tatili 9 gün olacak.
AREFE GÜNÜ PTT AÇIK MI?
Tam kapanma kapsamın ilan edilen sokağa çıkma yasağında PTT'nin açık olacağı yayınlanan genelge ile belirlendi.
Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT vb.), buralarda çalışanlar ile ibadethanelerdeki din görevlileri, Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri, Göç İdaresi, Kızılay, AFAD ve afet kapsamındaki faaliyetlerde görevli olanlar ve gönüllü olarak görev verilenler, cemevlerinin dede ve görevlileri"
BAYRAM TARİHLERİ
Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba
Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi