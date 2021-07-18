Arefe günü ibadetleri neler? Arefe günü oruç tutulur mu? İşte Arefe günü oruç tutmanın fazileti

Zilhicce ayının dokuzuncu günü olan Arefe günü milyonlarca müslümanın gündeminde... Kurban Bayramı arefesinde yapılacak ibadetler araştırılıyor. Peygamberimiz "Arefe gününden daha çok Allah'ın cehennem ateşinden insanları âzat ettiği bir gün yoktur" buyurmuştur. Arefe gününün faziletinden faydalanmak ve bu günü ibadetle geçirmek isteyenler arefe Arefe günü yapılacak ibadetleri merak ediyor. Peki, Arefe günü ibadetleri neler? Arefe günü oruç tutulur mu? Arefe günü orucu nasıl tutulur? Arefe günü oruç tutmanın fazileti ne? İşte Arefe günü oruç tutmanın fazileti...

Milyonlarca müslüman Kurban Bayramı'nı kavuşmanın sevincini yaşıyor. Hazırlıklarını tamamlayan pek çok kişi kurban ibadetini tam olarak yerine getirmek ve bayramda yapılan ibadetlerin faziletlerinden faydalanmak için Kurban Bayramı ibadetlerini araştırıyor. Kurban Bayramı Arefe gününde dinen yapılacaklar pek çok kişinin gündeminde... Peki, Arefe günü ibadetleri neler? Arefe günü oruç tutulur mu? Arefe günü orucu nasıl tutulur? Arefe günü oruç tutmanın fazileti ne? İşte Arefe günü oruç tutmanın fazileti...

AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?

Kurban Bayramı arife günü 19 Temmuz Pazartesi gününe denk geliyor. Bayramın birinci günü ise 20 Temmuz'da idrak edilecek.

AREFE GÜNÜ YAPILACAK İBADETLER

- Arefe gününe hürmet edilmeli, günaha girmemeye dikkat edilmelidir.

- Arefe günü çokça dua ve istiğfar edilmelidir.

- Arefe günü çokça ihlas suresi okunmalıdır.

- Bu önemli gün içerisinde bolca Kuran’ı Kerim okunmalıdır.

- Arefe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar yirmi üç vakit farz namazların peşinden, selâmdan sonra teşrik tekbiri getirmek vaciptir.

- Teşrik tekbiri de şöyledir: "Allâhu Ekber, Allâhu Ekber, Lâ İlahe İllallâhu Vallâhu Ekber. Allâhu Ekber Velillâhil hamd."

- İster cemaatle, ister yalnız başına namaz kılan, kurban kesen veya kesmeyen yolcu olan veya olmayan kadın-erkeğin; farz olan her namazın peşinde Teşrik tekbirlerini getirmesi gerekir.

AREFE GÜNÜ NELER YAPILMALI?

Arefe (Arife), Kurban bayramının bir gün öncesi olan Zilhicce ayının dokuzuncu günüdür. Haccın iki rüknünden biri olan vakfe bugünde yapılır. Arefe günü Arafat'ta, öğle namazının farzı ile ikindi namazının farzı öğle vaktinde peş peşe kılınır (cem-i takdim).

Arefe günü güneş batınca hacılar Arafat'tan Müzdelife'ye hareket ederler. Arefe günü, Arafat'ta hacılar, vakitlerini dua, namaz, zikir, tesbih, va'z dinleme, Kur'ân okuma vb. ibadetlerle geçirirler.

Peygamberimiz arefe gününün faziletine ilişkin olarak "Arefe gününden daha çok Allah'ın cehennem ateşinden insanları âzat ettiği bir gün yoktur" buyurmuş, yine "Arefe günü tutulan orucun bundan önce ve sonra birer yıllık günahları örteceği Allah'tan umulur" dediği (Müslim, “Sıyâm”, 196-197) nakledilmiştir.

Arefe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar yirmi üç vakit farz namazların peşinden, selâmdan sonra teşrik tekbiri getirmek vaciptir.

Teşrik tekbiri de şöyledir: "Allâhu Ekber, Allâhu Ekber, Lâ İlahe İllallâhu Vallâhu Ekber. Allâhu Ekber Velillâhil hamd."

İster cemaatle, ister yalnız başına namaz kılan, kurban kesen veya kesmeyen yolcu olan veya olmayan kadın-erkeğin; farz olan her namazın peşinde Teşrik tekbirlerini getirmesi gerekir.

AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?

Zilhicce’nin dokuzuncu günü olan Arefe gününün dinde önemli bir yeri vardır. Hz. Peygamber (s.a.s.) bugünü oruçlu geçirme ile ilgili olarak “Arefe günü tutulan orucun geçmiş ve gelecek birer yıllık günahları bağışlayacağı Allah’tan umulur.” (Müslim, Sıyâm, 196-197) buyurmuştur. Fakat hacda olanların, yapacakları ibadetleri aksatmamaları, sıkıntı ve hâlsizliğe düşmemeleri gerekçesiyle Arefe günü oruç tutmamaları daha uygundur (Ebû Dâvûd, Savm, 64).

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı, 19 Temmuz'da başlarken, 23 Temmuz'da sona erecek.

Kurban Bayramı Arifesi: 19 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 1. Gün: 20 Temmuz Salı

Kurban Bayramı 2.Gün: 21 Temmuz Çarşamba

Kurban Bayramı 3.Gün: 22 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı 4. Gün: 23 Temmuz Cuma