Arefe günü borsa açık mı 2020? Borsa Arefe günü bugün kapalı mı, yarım gün mü? Arefe günü borsa çalışma saatleri…

Borsa Arefe günü açık mı 2020, sorusu günün merak edilen sorularından biri oldu. İşlem yapmak isteyen vatandaşlar, arefe günü borsa açık mı, kapalı mı, yarım gün mü, sorularına yanıt arıyor. Kurum tarafından yayımlanan resmi tatil günleri, merak edilen soruya yanıt verdi. Arefe günü borsa çalışma saatleri…
BORSA AREFE GÜNÜ AÇIK MI?
Bayram boyunca kapalı olacak olan borsa, Arefe günü saat 13:00’a kadar hizmet verecek.Saat 13:00’dan sonra kapalı olacak.
AREFE GÜNÜ BORSA ÇALIŞMA SAATLERİ
1 Ocak 2020, Çarşamba
Yeni Yıl Tatili
Kapalı
23 Nisan 2020, Perşembe
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Kapalı
1 Mayıs 2020, Cuma
Emek ve Dayanışma Günü
Kapalı
19 Mayıs 2020, Salı
Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
Kapalı
23 Mayıs 2020, Cumartesi
Ramazan Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil)
Saat 13:00'e kadar
24-25-26 Mayıs 2020, Pazar-Pazartesi-Salı
Ramazan Bayramı
Kapalı
15 Temmuz 2020, Çarşamba
Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Kapalı
30 Temmuz 2020, Perşembe
Kurban Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil)
Saat 13:00'e kadar
31 Temmuz, 1-2-3 Ağustos 2020, Cuma-Cumartesi-Pazar-Pazartesi
Kurban Bayramı
Kapalı
30 Ağustos 2020, Pazar
Zafer Bayramı
Kapalı
28 Ekim 2020, Çarşamba
Cumhuriyet Bayramı (Yarım Gün Tatil)
Saat 13:00'e kadar
29 Ekim 2020, Perşembe
Cumhuriyet Bayramı
Kapalı