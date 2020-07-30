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Arefe günü borsa açık mı 2020? Borsa Arefe günü bugün kapalı mı, yarım gün mü? Arefe günü borsa çalışma saatleri…

30 Temmuz 2020 Perşembe - 9:51 | Son Güncelleme : 30 07 2020 - 9:51

Arefe günü borsanın açık olup olmadığı, kaça kadar açık olduğu, kaçta kapanacak olması merak konusu oldu. Borsa İstanbul’da işlem yapmak isteyen vatandaşlar arama motorlarına yöneldi, 30 Temmuz’a denk gelen Kurban Bayramı arefesinde borsa açık mı, sorusuna yanıt aradı. Peki, Borsa İstanbul Arefe günü açık mı?


Borsa Arefe günü açık mı 2020, sorusu günün merak edilen sorularından biri oldu. İşlem yapmak isteyen vatandaşlar, arefe günü borsa açık mı, kapalı mı, yarım gün mü, sorularına yanıt arıyor. Kurum tarafından yayımlanan resmi tatil günleri, merak edilen soruya yanıt verdi. Arefe günü borsa çalışma saatleri…

BORSA AREFE GÜNÜ AÇIK MI?

Bayram boyunca kapalı olacak olan borsa, Arefe günü saat 13:00’a kadar hizmet verecek.Saat 13:00’dan sonra kapalı olacak.

AREFE GÜNÜ BORSA ÇALIŞMA SAATLERİ

1 Ocak 2020, Çarşamba

Yeni Yıl Tatili

Kapalı

23 Nisan 2020, Perşembe

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Kapalı

1 Mayıs 2020, Cuma

Emek ve Dayanışma Günü

Kapalı

19 Mayıs 2020, Salı

Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

Kapalı

23 Mayıs 2020, Cumartesi

Ramazan Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil)

Saat 13:00'e kadar

24-25-26 Mayıs 2020, Pazar-Pazartesi-Salı

Ramazan Bayramı

Kapalı

15 Temmuz 2020, Çarşamba

Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Kapalı

30 Temmuz 2020, Perşembe

Kurban Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil)

Saat 13:00'e kadar

31 Temmuz, 1-2-3 Ağustos 2020, Cuma-Cumartesi-Pazar-Pazartesi

Kurban Bayramı

Kapalı

30 Ağustos 2020, Pazar

Zafer Bayramı

Kapalı

28 Ekim 2020, Çarşamba

Cumhuriyet Bayramı (Yarım Gün Tatil)

Saat 13:00'e kadar

29 Ekim 2020, Perşembe

Cumhuriyet Bayramı

Kapalı

 

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