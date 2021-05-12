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Arefe günü bankalar açık mı? Bugün 12 Mayıs Çarşamba Arefe günü bankalar saat kaçta açık, kaçta kapanıyor?

Arefe günü bankalar açık mı? Bugün 12 Mayıs Çarşamba Arefe günü bankalar saat kaçta açık, kaçta kapanıyor?