Ardahan imsakiye 2021| Ardahan sahur (imsak) vakti-saatleri…

Ramazan ayı başlıyor. Oruç tutacak olan vatandaşlar sahur için saatleri araştırmaya başladı. Ardahan'da yaşayanlar ilk sahur ve iftarı beklerken, 2021 Ardahan imsakiyesi arama motorları aracılığıyla sorgulanıyor. Ardahan sahur ve iftar vakti saat kaçta? Ardahan imsakiye 2021…

Sahur ve iftar vakitleri yoğun şekilde araştırılıyor. Ardahan’da oruç tutacak olan vatandaşlar “Sahur ve iftar vakti saat kaçta?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 2021 Ardahan İmsakiyesi...

Ardahan'da bugün sahur vakti 03:55 bitmektedir. Oruçlar ise 18:53 okunacak olan akşam ezanı ile birlikte açılacaktır. Teravih ve yatsı namazı saat 20:18 kılınacaktır.

13 Nisan 2021 Salı (1. Gün)

Ardahan Sahur Vakti: 03:55

Ardahan İftar Vakti: 18:53

Ardahan Teravih Namazı Saati: 20:18





14 Nisan 2021 Çarşamba (2. Gün)

Sahur Saati (İmsak): 03:53

İftar Vakti (Akşam): 18:54

Teravih Namazı (Yatsı): 20:20



15 Nisan 2021 Salı (3. Gün)

Sahur Saati (İmsak): 03:51

İftar Vakti (Akşam): 18:55

Teravih Namazı (Yatsı): 20:21

ORUÇ TUTMAKLA YÜKÜMLÜ OLMA ŞARTLARI?

İslam’a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları Müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle Müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir.

İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir.

İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir.