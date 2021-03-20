20 Mart 2021 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.529 -1.41 EURO 8,6000 -1.58
USD 7,2160 -1.46 ALTIN 404,430 -1.06
CANLI BORSA
TÜMÜ

Ardahan'da köye çığ düştü! Bağlantı tamamen kesildi

DHA |  20 Mart 2021 Cumartesi - 20:49 | Son Güncelleme : 20 03 2021 - 20:49

Ardahan'ın Posof ilçesine bağlı Balgöze ve Derindere köyleri arasına, etkili kar yağışı nedeniyle çığ düştü. Çığ sonucu elektrik direklerinin yıkılmasıyla 2 köy elektriksiz kaldı.


Posof ilçe merkezine 21 kilometre uzaklıktaki Balgöze köyü ile 27 kilometre uzaklıktaki Derindere köyleri arasındaki dereye bugün öğle saatlerinde etkili kar yağışı nedeniyle çığ düştü. Can kaybının yaşanmadığı çığda, elektrik direkleri yerinden söküldü. Çığ nedeniyle köyler elektriksiz kalırken bölgeye gelen köylüler, yaşananları şaşkınlıkla izledi.
 

ETİKETLER

Ardahan Posof kar yağışı
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.