Posof ilçe merkezine 21 kilometre uzaklıktaki Balgöze köyü ile 27 kilometre uzaklıktaki Derindere köyleri arasındaki dereye bugün öğle saatlerinde etkili kar yağışı nedeniyle çığ düştü. Can kaybının yaşanmadığı çığda, elektrik direkleri yerinden söküldü. Çığ nedeniyle köyler elektriksiz kalırken bölgeye gelen köylüler, yaşananları şaşkınlıkla izledi.
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- Ardahan'da köye çığ düştü! Bağlantı tamamen kesildi
Ardahan'da köye çığ düştü! Bağlantı tamamen kesildi
DHA | 20 Mart 2021 Cumartesi - 20:49 | Son Güncelleme : 20 03 2021 - 20:49