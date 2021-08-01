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Ardahan'da "bir günlükler"in "ölüm uçuşu" başladı

AA |  01 Ağustos 2021 Pazar - 22:53 | Son Güncelleme : 01 08 2021 - 22:53

Ardahan'da, "bir günlükler" ve "mayıs sinekleri" olarak adlandırılan, kelebeği andıran canlılar, her yıl tekrarlanan ve "ölüm uçuşu" denilen son uçuşlarını gerçekleştirmek için bu yıl da kanat çırpmaya başladı.


Kentte çoğunlukla Kura Nehri kıyısında toplanan çok sayıda sinek,  özellikle havanın kararmasıyla Ardahan Köprüsü ile Ardahan Kalesinin alt  kısmındaki aydınlatma lambalarının etrafını sarmaya başlıyor.
 
Geçen yıl da aynı bölgede aydınlatma lambaları etrafında toplanan  sineklerin, yaklaşık bir hafta daha "ölüm dansını" sürdürmesi bekleniyor.
 
Mayıs sineklerinin sayısı gece saatlerine doğru artarken, vatandaşlar  onların uçuşlarını ilgiyle izledi.
 
Sineklerin yaklaşık yarım saat süren görsel şöleni, ölümleriyle  noktalanıyor.
 
 

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Ardahan kelebek ölüm uçuşu
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