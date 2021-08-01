Ardahan'da "bir günlükler"in "ölüm uçuşu" başladı

Ardahan'da, "bir günlükler" ve "mayıs sinekleri" olarak adlandırılan, kelebeği andıran canlılar, her yıl tekrarlanan ve "ölüm uçuşu" denilen son uçuşlarını gerçekleştirmek için bu yıl da kanat çırpmaya başladı.

