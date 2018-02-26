Ardahan'da 79 kişi yakalandı!

İran'dan yasa dışı yollarla yurda girdikleri ve kendilerini Van'dan İstanbul'a götürmesi için anlaştıkları organizatör tarafından Ardahan'da yol kenarına bırakıldıkları belirlenen Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu 79 kaçak yakalandı.

