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Ardahan'da 79 kişi yakalandı!

AA |  26 Şubat 2018 Pazartesi - 19:36 | Son Güncelleme : 26 02 2018 - 19:39

İran'dan yasa dışı yollarla yurda girdikleri ve kendilerini Van'dan İstanbul'a götürmesi için anlaştıkları organizatör tarafından Ardahan'da yol kenarına bırakıldıkları belirlenen Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu 79 kaçak yakalandı.


Ardahan-Kars karayolunun Ölçek Yaylası mevkisinde bir grup yabancının  yol kenarında beklediğini görenler durumu jandarmaya bildirdi.
 
Olay yerine giden ekipler, yabancı uyruklu 79 kişiyi yakaladı.
 
İran'dan yasa dışı yollarla yurda girdikleri tespit edilen, aralarında  kadınların da bulunduğu Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu 79 kişi için  Çamlıçatak Jandarma Karakolu'nda işlem yapıldı.
 
 
 
Van'dan İstanbul'a gitmeyi planlayan kaçakların M.Y. idaresindeki 36  KC 461 plakalı kamyonla Ardahan'a getirildiği, ancak takip edildiğini düşünen  sürücünün aracı bırakarak kaçtığı öğrenildi.
 
M.Y. kısa sürede jandarma ekiplerince yakalandı.
 

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