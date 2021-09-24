Arda Yurtseven neden öldü, Mavi Balina intiharı mı? Arda Yurtseven’in ölüm ile ilgili ayrıntılar!

Arda Yurtseven nasıl ve neden öldü? İstanbul'da kaybolan Arda Yurtseven cesedi Aydos Ormanı'nda asılı bulundu. Yurtseven’in 'Mavi Balina' oyunu sebebiyle öldüğüne dair iddialar ortaya atılırken, Arda Yurtseven'in dayısından açıklama geldi.

İstanbul Kartal'da yaşayan16 yaşındaki Arda Yurtseven geçtiğimiz pazartesi günü bisikletiyle evden ayrıldı. Ailesi, polise giderek kayıp başvurusu yaptı. Arama çalışması başlatan ekipler Arda Yurtseven'in telefon sinyalini takip etti. Cep telefonu sinyalinin, Aydos Ormanı'ndan geldiği anlaşılınca, ekipler yönünü buraya çevirdi. Arama sırasında Yurtseven'in önce bisikleti bulundu, ardından ağaçta asılı halde bulunan cesedi. Ali Yurtseven’in ölümü tüm Türkiye’yi etkileyince ortaya mavi balina iddiaları atıldı. Arda Yurtseven’in dayısı Ali Kaya ise bu konuyla ilgili Sabah.com.tr'ye açıklamalar yaptı.

ARDA YURTSEVEN NASIL ÖLDÜ?

Ekiplerin incelemelerinin ardından 16 yaşındaki Arda Yurtseven'in cansız bedeni Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

MAVİ BALİNA İDDİASI!

Talihsiz gencin ölümünün ardından ise Mavi Balina oyunu oynadığına dair iddialar ortaya atıldı. Arda Yurtseven'in dayısı Ali Kaya ise Mavi Balina iddiaları üzerine sabah.com.tr'ye yaptığı açıklamada "Sosyal medyada öyle söyleniyor biz de oradan duyuyoruz. Henüz araştırma sonuçları elimize geçmedi. Elimizde öyle bir kanıt yok. Evdeyken oyun oynama gibi bir durumu yoktu. Öyle bir şey var mı yok mu bilemiyoruz" ifadelerini kullandı.

'CİNAYET ŞÜPHESİ VAR MI?'

Arda Yurtseven'in dayısı Kaya, "Cinayet şüpheniz var mı" sorusuna da 'Hayır yok' yanıtını verdi. Kaya, "Evden ayrılmadan önce ailesine bir not bırak mı?" sorusunu ise şöyle cevapladı:"Emniyet, yanındaki çantasına el koydu. Çantanın içindekiler araştırılacak. Bir not var mı yok mu bilemiyoruz…"

Kaya, ayrıca talihsiz gencin son dönemlerde oldukça durgun olduğunu da sözlerine ekledi.

MAVİ BALİNA OYUNU NEDİR?

Bu oyuna bir şekilde katılan kişilerden, çoğu şiddet içeren 50 talimatı yerine getirmesi isteniyor. 50 günlük bir süreyi kapsayan bu komutlar arasında derin olmayacak şekliyle kol ve bacakların kesilmesi, belirli bir süre boyunca kimse ile görüşülmemesi, yüksek sesli olarak müzik dinlenilmesi gibi aşamalar yer alıyor.

50. günün sonunda da kişiye son aşama olan "yüksekten atlayarak ya da kendini asarak" intihar etme komutu veriliyor. Oyunun adıyla ilgili ortaya atılan bir başka iddia da zaman zaman balinaların açıklanamaz şekilde karaya vurup intihar eden hayvanlar olması.

Oyunun hızla yayılmış olmasında sosyal medya önemli rol oynuyor. Özellikle 10-14 yaş arasındaki gençler hedef alınıyor. Bu oyunu düzenleyenler, belli etiketler kullanarak ya da sıkça ziyaret edilen gruplara mesaj atarak gençleri oyuna dahil etmeye çalışıyor. Bu oyun, Rusya'da ilk kez araştırmacı bir gazetecinin 12 yaşındaki bir kız çocuğunun intiharının ardından yaptığı araştırma sonucunda ortaya çıkarıldı.

Rusya'da 2016 yılında Nisan ve Kasım ayları arasında 130'dan fazla çocuk intihar etti.