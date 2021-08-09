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Arda Türkmen, fenomen sevgilisi Melodi Elbirliler ile evleniyor

09 Ağustos 2021 Pazartesi - 14:02 | Son Güncelleme : 09 08 2021 - 14:02

Şef Arda Türkmen, uzun süredir birlikte olduğu fenomen Melodi Elbirliler evleniyor. Evlilik hazırlıklarını tamamlayan çift, ser verip sır vermiyor.


Şimdilerde Şef Akademi yarışmasında jüri üyeliği yapan ünlü şef Arda Türkmen, fenomen Melodi Erbirliler ile evleniyor. Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen Melodi Elbirliler, evlilik hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi.

YAZ GELİNİ OLACAK

Ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet eden Elbirliler, "Düğün tarihi belli fakat günü paylaşmak istemiyorum. Sadece yaz bitmeden diyebilirim. Hazırlıklar tamamlandı. Gelinliğimi de satın aldım" dedi. Çiftin, bu ayın son haftası nikah masasına oturacağı öğrenildi.

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