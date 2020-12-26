Arda Türkmen'den yılbaşı menüsü! Yılbaşı tavuğu nasıl yapılır? Yılbaşı tavuğu, üç renkli pilav ve ballı profiterol pasta tarifi

Kanal D'nin sevilen yemek programı Arda'nın Mutfağı'nda bu hafta Arda Türkmen izleyicilerine yılbaşı menüsü hazırladı. Arda Türkmen yılbaşı menüsü için yılbaşı tavuğu, üç renkli pilav ve ballı profiterol pasta tariflerini paylaştı. Peki, Yılbaşı tavuğu, üç renkli pilav ve ballı Profiterol pasta nasıl yapılır? Yılbaşında ne yapsak diyorsanız işte Arda’nın Mutfağı Yılbaşı menüsü ve yılbaşı tavuğu, üç renkli pilav ve ballı profiterol pasta tarifi yapılışı…

Arda Türkmen yılbaşı ziyafet sofraları için için yılbaşı menüsü önerileri ile ekranlara geliyor. Arda Türkmen'in yılbaşı menüsünde yılbaşı tavuğu, üç renkli pilav ve ballı profiterol pasta yaptı. Yılbaşında ne yapsak diyorsanız işte Arda’nın Mutfağı yılbaşı sofrası menüsü ve yılbaşı tavuğu, üç renkli pilav ve ballı profiterol pasta tarifi yapılışı…

Yılbaşı Tavuğu Tarifi

Malzemeler

1 adet bütün tavuk – 2,5 kg

6 – 7 adet orta boy bebek patates

6 adet bebek havuç

2 baş sarımsak – ortadan ikiye kesilmiş

10 adet brüksel lahanası

10 – 15 adet arpacık soğan

1 adet kereviz sapı

1 adet kereviz – 8’e bölünmüş

1 adet portakal

3 – 4 dal biberiye

2 – 3 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Karabiber

1 adet pancar

½ su bardağı su

Tavuğunuzun İçi için Malzemeler

1 adet portakal

Üzeri için Malzemeler

60 gr. tereyağı – erimiş

2 – 3 diş sarımsak

Top kekik

Sosu için Malzemeler

1 yemek kaşığı un

1 su bardağı su

1 yemek kaşığı nar ekşisi

1/3 adet narın taneleri

Yılbaşı Tavuğu Tarifi yapılışı

Sebzeler için;

Bebek patateslerinizi ortadan ikiye bölün. Sarımsaklarınızı ortadan ikiye bölün. Brüksel lahanalarınızın üstündeki yapraklarını kopartın. Arpacık soğanların kabuklarını soyun.

Kereviz sapını kabaca doğrayın. Kerevizin kabuklarını soyun ve 8 parçaya dilimleyin. Bütün sebzelerinizi bir fırın kabınıza ekleyin. Portakalınızı elma dilim olacak şekilde 4’e bölün.

2 dilimin suyunu sıkın ve kabınıza ekleyin. Diğer 2 dilimi de kabınıza alın. Biberiye, zeytinyağı, tuz, karabiber ve suyu ekleyip elinizle harmanlayın. Ardından pancarınızı ikiye bölün ve fırın kabınıza alın.

Tavuk için;

Tavuğunuzu yıkayın ve içi dahil her tarafını iyice kurulayın. Tavuğunuzun kanatlarındaki uç kısmını bir bıçak yardımıyla kesin ve kestiğiniz kısımları fırın kabınıza alın. Fırın ipinizden 2,5 metre kesin. Fırın ipinizle butları ve kanatları gövdeye sabitleyecek şekilde tavuğunuzu iyice bağlayın.

Fırın telinizi fırın kabınızın içerisine yerleştirin ve bağladığınız tavuğu üzerine koyup önce fırın kağıdı ardından alüminyum folyoyla sarıp 200 derecede 2 saat üstü kapalı pişirin.

İkinci pişirme için;

Sürenin sonunda tavuğunuzun üzerindeki kağıtları çıkartın. Tavuğunuzun üzerine erittiğiniz tereyağının 1/3’ini sürün. Tekrar fırına atın. Kalan tereyağın içerisine ince kıyılmış sarımsak ve top kekiği koyup karıştırın. 15 dakika sonra tavuğunuzun üzerine sürün ve 10 dakika daha pişirin.

Tavuğunuzu servis edeceğiniz tabağın ortasına yerleştirin. Kenarlarına sebzeleri yerleştirin.

Sosu için;

Fırın kabınızda kalan suyu fırın kabınızla birlikte ocağa alıp içerisine un, su, nar ekşisi ve nar tanelerini ilave edip bir çırpma teli yardımıyla karıştırın. Sosunuz kıvam alınca bir servis kasesine çıkartın.

Üç Renkli Pilav tarifi

Malzemeler

Pilavı için Malzemeler

2 yemek kaşığı tereyağı

1 adet soğan – rende

3 su bardağı pirinç

4 su bardağı su

Tuz

Beyaz biber

Yeşil Katmanı için Malzemeler

7 – 8 dal dereotu

7 – 8 dal maydanoz

Sarı Katmanı için Malzemeler

1 silme tatlı kaşığı zerdeçal

Üzeri için Malzemeler

Çam fıstığı

Üç Renkli Pilav tarifi yapılışı

Yeşil katmanı için;

Parçalayıcınızın içerisine dereotu ve maydanozu ekleyip iyice çekin. Çektiğiniz yeşilliği karıştırma kabına alın.

Sarı katmanı için;

Zerdeçalı karıştırma kabına alın.

Pilav için;

Tencerenizi ocağa alın ve ısıtın. Isınan tencerenizin içerisine tereyağı ekleyin ve eritin. Eriyen tereyağın üzerine rendelenmiş soğanı ilave edip içerisine hafif tuz ekleyip soteleyin. Ardından pirinç ve tuzu ekleyip kavurun. Hafif kavrulan pirincinizin üzerine tuz, beyaz biber ve suyunu ilave edip karıştırın. Tencerenizin kapağını kapatın ve kaynayana kadar yüksek ateşte kaynadıktan sonra kısık ateşte pişirin. Pilavınız pişince altını kapatın.

Birleştirmek için;

Otlu karışımın içerisine pilavınızın 1/3’ini ve zerdeçalın içerisine pilavınızın 1/3’ini ilave edip karıştırın. Dilediğiniz şekilde bir cam kabınızı zeytinyağıyla yağlayın. Alt tabanına otlu pilav, ortasına zerdeçallı pilav, altına da sade pilavı koyun ve her katı kaşıkla düzleyin. Ardından servis edeceğiniz kaba ters çıkartın. Üzerini kavrulmuş çam fıstığıyla süsleyerek servis edin.

Ballı Profiterol Pasta tarifi

Malzemeler

Hamuru için Malzemeler

115 ml. su – ¾ su bardağı

115 ml. süt – ¾ su bardağı

80 gr. tereyağı

1 tutam tuz

100 gr. un – 1 su bardağından 1 yemek kaşığı eksik

3 – 4 adet yumurta – 200 gr.

Pastacı Kreması için Malzemeler

½ su bardağı un

½ su bardağı buğday nişastası

1 su bardağı toz şeker

1 litre süt

1 adet yumurtanın sarısı

1 adet paket vanilya

150 gr. taze peynir

Üzeri için Malzemeler

4 yemek kaşığı toz şeker

8 – 10 yemek kaşığı su

4 – 5 yemek kaşığı bal

Ballı Profiterol Pasta tarifi yapılışı

Bir sos tenceresinin içerisine su, süt, tereyağı ve tuzu ekleyip ısıtın. Tereyağı eriyince içerisine unu ilave edin ve bir spatula yardımıyla iyice kavurun. Hamurunuzu ocaktan alın ve tezgah üstü mikserinin içerisine alın. Tezgah üstü mikserinize çırpma ucunu takın. Mikserinizi çalıştırın ve hamurun ilk buharını çıkartın. Ardından yüksek devirde iyice çırparak içerisine teker teker yumurtaları kırın.

Not: Yumurtalarınızı 1 dakika arayla kırın.

Hamurunuzun koyu mayonez kıvamında olması gerekir. Hamurunuzun kıvamı gerektiği gibi olduğunda sıkma torbanızın ucuna 13 mm’lik düz sıkma ucu koyun ve hazırladığınız hamurunuzu sıkma torbanızın içerisine ekleyin.

Fırın tepsinizin içerisine fırın kağıdı ya da silpat yerleştirin. Hazırladığınız hamuru orta büyüklükte profiterol hamuru olacak şekilde fırın tepsinize sıkın. Parmağınızı ıslatarak hamurunuzun üstlerini düzeltin. 190 derecede önceden ısıtılmış fırında 25 dakika pişirin.

Not: Alt – üst fansız ısıtma, 3. rafta pişirirseniz daha iyi sonuç verir.

Ekler hamurunuz pişince fırınınızın kapağına bir şey sıkıştırarak kapağı hafif aralık bırakın ve 5 dakika kadar bekletin.

Kreması için Malzemeler

Bir tencerenin içerisine kreması için olan un, buğday nişastası, toz şeker ve sütü koyup her şeyi ocağa almadan önce kendi içinde karıştırın. Hiç topak kalmayınca kremanızı ocağa alın.

Kremanız hafif ısınmaya başlarken yumurta sarısını ilave edin ve orta ateşte yavaş yavaş sürekli karıştırarak koyu bir kıvam alana kadar 8 – 10 dakika pişirin. Pişen kremayı ocaktan alın ve bir karıştırma kabının içerisine alın. İçerisine vanilya ve taze peyniri ekleyip karıştırın. Üzerine gelecek şekilde streç filmle sarın ve soğumaya bırakın.

Sosu için Malzemeler

Bir sos tenceresine toz şeker ve suyu ekleyip kaynamaya bırakın. Suyu hafif buharlaşana kadar kaynatmaya devam edin. Ocaktan aldığınız şekerli suyun içerisine bal ekleyin ve karıştırın.

Birleştirmek için Malzemeler

Pişen ve soğuyan profiterol toplarının alt kısmından parmağınızla bir delik açıp kremayı içlerine sıkın. Kremalı profiterol toplarınızı ballı suya batırın ve servis tabağına üst üste dizerek servis edin.