Arda Türkmen'den ilk gün iftar menüsü: Akşama iftara ne pişirsem?

Arda Türkmen'in sunduğu Arda'nın Ramazan Mutfağı'nın 13 Nisan Salı günü yayınlanan bölümünde yeni tariflerini paylaştı. Türkmen, 2021 Ramazan ayının ilk gününde iftar menüsünde Süleymaniye çorbası, püreli patlıcan kebabı ve revani tarifi hazırladı. Peki, Süleymaniye çorbası, püreli patlıcan kebabı ve revani tarifi nasıl yapılır? İftara ne yapsak diyorsanız işte Arda’nın Ramazan Mutfağı 1. gün iftar menüsü ve Süleymaniye çorbası, püreli patlıcan kebabı ve revani tarifi yapılışı...

Arda Türkmen Ramazan sofraları için iftar menüsü önerileri ile Kanal D ekranlarına geliyor. Hafif yemekler, zeytinyağlılar, tatlılar, et yemekleri, çorbalar, salatalar, atıştırmalıklar ve ana yemek tarifleri Arda Türkmen'in kendine has üslubu ve sunum tarzı ile izleyenlerle buluşuyor. İftara ne yapsak, bugün ne pişirsem, akşama ne yapsak diyorsanız işte Arda’nın Ramazan Mutfağı 1. gün iftar menüsü ve Süleymaniye çorbası, püreli patlıcan kebabı ve revani tarifi yapılışı...

Süleymaniye Çorbası

Malzemeler

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı tereyağı

1 adet soğan – ince yemeklik doğranmış

1 adet küçük boy havuç – rende

1 adet küçük boy patates – rende

1 adet küçük boy kabak – rende

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı un

1 su bardağı kırmızı mercimek

5+3 su bardağı sıcak su

Tuz

Karabiber

Köftesi için Malzemeler

100 gr. kıyma

Tuz

Karabiber

1 yemek kaşığı tereyağı

Süleymaniye çorbası tarifi yapılışı

Çorba tencerenizi ocağa alın ve ısıtın.

İçerisine zeytinyağı ve tereyağını ilave edip eritin.

Çok ince yemeklik doğradığınız soğanı tencerenize ilave edin ve yumuşayana kadar soteleyin.

Rendelenmiş havuç, patates ve kabağı tencerenize ilave edip karıştırın.

İnce doğranmış sarımsağı ilave edin ve karıştırın.

Sebzelerinizin üzerine unu ilave edin ve kavurun.

Sudan geçirdiğiniz kırmızı mercimeği ilave edip bir tur karıştırın ve 5 bardak su ilave edin.

Çorbanızı bir tur karıştırın ve kapağını kapatıp sebzeler hafif pişene kadar kısık ateşte pişirin.

Köftesi için;

Bir karıştırma kabına kıyma, tuz ve karabiberi ilave edip iyice yoğurun.

Köfte harcından misket büyüklüğünde parçalar alıp elinizde yuvarlayın.

Bütün harcı bu şekilde hazırlayın.

Tavanızı ocağa alıp ısıtın ve köftelerinizi içerisine alıp pişirin.

Köfteleriniz renk alınca içerisine tereyağını ilave edip iyice karıştırın.

Birleştirmek için;

Çorbanızın içerisine pişen köfteleri ialve edip karıştırın

Ardından 3 su bardağı sıcak su tuz ve karabiber ilave edin.

15 dakika kısık ateşte kapağı kapalı pişirin.

Püreli Patlıcan Kebabı

Püreli Patlıcan Kebabı Malzemeleri

Patlıcan için Malzemeler

2 adet bostan patlıcanı

Kızartmak için Malzemeler

Ayçiçek yağı

Kıymalı İç Harç için Malzemeler

5 – 6 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet soğan – ince yemeklik doğranmış

2 diş sarımsak

3 – 4 adet sivri biber

150 gr. kıyma

Tuz

Karabiber

Patates Püresi için Malzemeler

2 adet patates

100 gr. tereyağı

Tuz

Beyaz biber

Muskat – rende

2 – 3 yemek kaşığı süt

Salçalı Sosu için Malzemeler

1 tepeleme yemek kaşığı domates salçası

2 su bardağı sıcak su

2 – 3 yemek kaşığı zeytinyağı

Üzeri için Malzemeler

Kaşar peyniri – rende

Püreli Patlıcan kebabı yapılışı

Patlıcan için;

Patlıcanlarınızı 3 parmak genişlikte olacak şekilde dilimleyin.

Bir parizyen kaşık yardımıyla içindeki fazla patlıcanı hafifçe oyun

Tavanızı ocağa alın ve içerisine ayçiçek yağını alıp ısıtın.

Isınan tavanızın içerisine patlıcanlarınızı alın ve kızartın.

Hafif kızaran patlıcanlarınızı dikdörtgen cam fırın kabınıza dizin.

Kıymalı iç harç için;

Tavanızı ocağa alın ve ısıtın.

İçerisine zeytinyağı ilave edin ve ince yemeklik doğradığınız soğanı ilave edip yumuşayana kadar soteleyin.

Sarımsakları ince kıyın ve tavanıza ekleyin.

İnce kıyılmış sivri biberi de içerisine ilave edin.

Patlıcanlarınızdan çıkan iç kısımları da ince doğrayın ve tavanıza ilave edip karıştırın.

Kıymayı tavanıza ilave edip iyice soteleyin.

Tuz ve karabiber ilave edin.

Her şey iyice pişince ocaktan alın.

Patates püresi için;

Tencerenizi ocağa alın ve içerisine patatesleri koyun.

Tencerenizin içerisine patates ve suyu ekleyip patatesler haşlanana kadar pişirin.

Haşlanan patatesleri bir karıştırma kabına alın ve bir patates ezici yardımıyla ezin.

İçerisine tereyağı, tuz, beyaz biber ve rendelenmiş muskatı ilave edip bir spatula yardımıyla iyice karıştırın.

Gerekirse 2 – 3 yemek kaşığı süt ekleyebilirsiniz.

*Pürenizin cıvık olmaması önemli.

Hazır olan patates pürenizi yıldız uç koyduğunuz bir sıkma torbasına alın.

Birleştirmek için;

Bir karıştırma kabına domates salçası, su ve zeytinyağını ilave edip karıştırın.

Fırın kabınızdaki patlıcanlarınızın üzerine hazırladığınız kıymalı iç harçtan koyun.

Kıymaların üzerine tabana da gelecek şekilde salçalı karışımdan gezdirin.

Üzerlerine patates püresini sıkın ve rendelenmiş kaşar peyniri serpiştirin.

180 derecede önceden ısıtılmış fırında 25 – 30 dakika pişirin.

REVANİ NASIL YAPILIR?

Revani Malzemeleri

4 adet yumurta

½ su bardağı toz şeker

1 su bardağı ayçiçek yağı

1 su bardağı yoğurt

1 su bardağı irmik

1 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

1 adet portakal kabuğu rendesi

Şerbeti için Malzemeler

2,5 su bardağı toz şeker

3 su bardağı su

2 – 3 damla limon suyu

Revani yapılışı

Şerbeti için;

Su ve şekeri karıştırarak kaynatın, kıvama gelmeye yakın limon suyunu ekleyin ve kenara alın, ılıtın.

Revani için;

Bir karıştırma kabına yumurtaları alın ve bir mikser yardımıyla karıştırın.

Ardından toz şekeri ilave edin ve beyazlaşana kadar iyice çırpın.

Beyazlaşan karışımın içerisine ayçiçek yağı ve yoğurdu ilave edip çırpmaya devam edin.

Un, kabartma tozu ve vanilyayı eleyerek sıvı karışımınıza ilave edin.

Ardından irmiği de ilave edip bir spatula yardımıyla dışardan içeri doğru karıştırın.

Portakal kabuğu rendesini de içerisine ilave edip bir tur karıştırın.

20×25 cm’lik dikdörtgen cam fırın kabınızı tereyağıyla yağlayın.

Hazırladığınız revani harcını fırın kabınıza alın ve 200 derecede önceden ısıtılmış fırında 25 – 30 dakika pişirin.

Revaniniz piştikten sonra fırından çıkartın ve 5 dakika dinlendirdikten sonra şerbetini üzerine gezdirin.