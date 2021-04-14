Arda Türkmen'den 2. gün iftar menüsü! Bugün ne yemek yapsam? (14 Nisan 2021)

Kanal D ekranlarının sevilen şefi Arda Türkmen, Ramazan ayına özgü yepyeni tarifleri Arda'nın Ramazan Mutfağı'nda paylaşıyor. Programın bugünkü bölümünde günün iftar menüsünde sütlü sarı mercimek çorbası, damat paçası böreği tarifi, vişneli güllaç tarifi vardı. İftara ne yapsam? Bugün ne yemek yapsam? diyorsanız haberimize göz atın. Tarifleri evlerinde denemek isteyenlere ve kolay iftar yemekleri arayayanlara işte sütlü sarı mercimek çorbası, damat paçası böreği tarifi, vişneli güllaç tarifi ve yapılışları...

Arda Türkmen 2021 Ramazan sofraları için günün iftar menüsü önerileri ile Kanal D ekranlarına geliyor. Hafif yemekler, zeytinyağlılar, tatlılar, et yemekleri, çorbalar, salatalar, atıştırmalıklar ve ana yemek tarifleri Arda Türkmen'in kendine has üslubu ve sunum tarzı ile izleyenleri ile buluşuyor. İftara ne yapsak diyorsanız Arda’nın Ramazan Mutfağı 14 Nisan Çarşamba 2.gün iftar menüsü tam size göre. İşte sütlü sarı mercimek çorbası, damat paçası böreği tarifi, vişneli güllaç tarifi ve yapılışları...

SÜTLÜ SARI MERCİMEK ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Sütlü sarı mercimek çorbası tarifi

Malzemeleri

2 – 3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet soğan

1 su bardağı sarı mercimek

2 yemek kaşığı pirinç

Tuz

Beyaz biber

5 su bardağı su

½ su bardağı süt

Üzeri için Malzemeler

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Pul biber

Kuru nane

Sütlü sarı mercimek çorbası yapılışı

Sarı mercimeği ve pirinci yıkayın.

Tencerenizin içerisine zeytinyağını ekleyin ve ısıtın.

İnce yemeklik doğradığınız soğanı ilave edip yumuşayana kadar pişirin.

Sudan geçirdiğiniz sarı mercimek ve pirinci de tencerenizin içerisine alıp karıştırın.

Tuz, beyaz biber ve suyunu ilave edip karıştırın.

Tencerenizin kapağını kapatın ve kaynayana kadar orta ateşte, kaynadıktan sonra kısık ateşte 15 – 20 dakika pişirin.

Çorbanız hazır olunca blenderle pürüzsüz olana kadar çekin.

Sütü ekleyip hızlıca karıştırın ve tekrar ocağa alıp 8 – 10 dakika kaynatın.

Tavanızın içerisine zeytinyağını ilave edip ısıtın.

Zeytinyağınızın içerisine pul biber ve kuru nane ilave edip karıştırın.

Çorbanızın içerisine ilave edip karıştırın.

DAMAT PAÇASI BÖREĞİ NASIL YAPILIR?

Damat paçası böreği tarifi

Malzemeler

Tavuk için Malzemeler

2 adet tavuk göğüs

1 adet havuç

1 adet soğan

Tuz

8 – 10 tane karabiber

1 adet defne yaprağı

10 su bardağı su

Tavuk Piştikten Sonrası için Malzemeler

1 – 2 kepçe tavuk suyu

Tuz

Karabiber

1 tatlı kaşığı toz kimyon

1 çay kaşığı toz tarçın

Börek için Malzemeler

2 yufka

½ su bardağı ayçiçek yağı

½ su bardağı su

Yoğurtlu Beşamel için Malzemeler

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı un

3 yemek kaşığı yoğurt

1 adet yumurta

1 diş sarımsak

Tuz

1,5 su bardağı tavuk suyu

Üzeri için Malzemeler

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Toz kırmızı biber

Kuru nane

Damat paçası böreği tarifi yapılışı

Tavuk için;

Tencerenizin içerisine tavuklarınızı alın.

İri doğranmış havuç, soğan, tuz, tane karabiber, defne yaprağı ve suyu da tencereye ilave edip tavuklar haşlanana kadar pişirin.

Tavuklarınız pişince hafif soğutun.

Soğuyan tavuklarınızı iyice didikleyin.

Didiklediğiniz tavukları bir karıştırma kabına alın ve içerisine 1 kepçe tavuk suyu döküp karıştırın.

İçerisine kimyon, tarçın, tuz ve karabiber ilave edip karıştırın.

Börekler için;

Ayrı bir karıştırma kabında ayçiçek yağı ve suyu karıştırın.

Yufkanızı dörde bölün ve her yufka parçasına yağlı sudan sürün.

Baharatladığınız tavuk etlerini yufkanızın uzun kısmına koyun ve kendi etrafında çevirerek rulo olacak şekilde sarın.

Ardından her bir ruloyu kendi içinde kıvırarak gül şekli verin.

Aynı şekilde 2’nci yufkayı da hazırlayın.

Hazırladığınız böreklerinizi tereyağı ile yağladığınız fırın tepsinize yerleştirin.

180 derecede önceden ısıtılmış fırında 40 dakika pişirin.

Pişen böreklerinizin üzerine bir kepçe yardımıyla tavukları haşladığınız tavuk suyundan gezdirin ve tekrar fırına alıp 15 – 20 dakika daha pişirin.

Sosu için;

Sos tencerenizi ocağa alın.

İçerisine tereyağını ilave edip eritin.

Eriyen tereyağının içerisine unu alın ve kokusu çıkana kadar kavurun.

Ayrı bir karıştırma kabında yoğurt, yumurta, sarımsak, tuz ve tavuk suyunu bir çırpma teli yardımıyla karıştırın.

Ununuzun üzerine bu karışımı ekleyin ve bir çırpma teliyle iyice karıştırarak beşamel kıvamına getirin.

Birleştirmek için;

Hazırladığınız sosu böreklerinizin üzerine 1’er kaşık bırakın ve tekrar fırına alıp üzeri iyice kızarana kadar pişirin. Bir tavada zeytinyağını ısıtın. İçerisine kırmızı pul biber ve kuru nane ekleyip karıştırın.

Fırından çıkan böreklerinizi servis tabağına alın ve üzerine biberli yağdan gezdirerek servis edin.

VİŞNELİ GÜLLAÇ NASIL YAPILIR?

Vişneli Güllaç tarifi

Malzemeleri

20 – 25 adet çeyrek güllaç yaprağı

4 su bardağı süt

1 su bardağı toz şeker

100 gr. fındık – dövülmüş

1 su bardağı vişne

Süslemek için Malzemeler

6 – 7 adet vişne

Vişneli Güllaç tarifi yapılışı

Tencerenizi ocağa alın ve içerisine sütü ilave edin. Ardından toz şekeri içerisine ekleyin ve bir çırpma teli yardımıyla şeker eriyene kadar karıştırıp parmağınız hafif yanma derecesine gelene kadar ısıtın. Isınan şekerli sütünüzü büyük boy yuvarlak cam kabınıza alın. Güllaçlarınızı ılık sütte ıslatın ve küçük boy yuvarlak cam kabınızın içerisine alın. Güllaç yapraklarınız yarısına gelene kadar güllaç ıslatmaya devam edin. Ardından dövülmüş fındıklar, vişne taneleri ve altında kalan vişne suyunu da güllaçların üzerine pay edin. Diğer güllaç yapraklarınızı da aynı şekilde hazırlayın ve üzerine 6 – 7 adet vişne ile süsleyip soğumaya bırakın. Servis edeceğiniz zaman güllacınızın boş kalan kısımlarını dilediğiniz gibi toz antep fıstığıyla süsleyin ve dilimleyerek servis edin.

Dilerseniz servis ederken güllacınızın üzerine süt gezdirerek servis edebilirsiniz.