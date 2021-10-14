Gazetevatan.com » Magazin » Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan kendisini tanıyan olmayınca şok oldu
Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan kendisini tanıyan olmayınca şok oldu
Aslıhan Doğan Turan, YouTube kanalı için, Galatasaray forması giyen eşi Arda Turan’ın doğup büyüdüğü İstanbul'un Bayrampaşa ilçesine çekim yapmaya gitti. Burada kendisini tanıtan birini arayan sosyetik güzel, Bayrampaşa videosu ile gündem oldu.
Galatasaray forması giyen Arda Turan, uzun süredir aşk yaşadığı Aslıhan Doğan ile 2018 yılında nikah masasına oturdu. Ünlü çiftin bu evlilikten iki erkek çocuğu oldu.