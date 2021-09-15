Arda Turan-Berkay davasına 'Burak Yılmaz' engeli!

İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık Arda Turan ve şikayetçi Özlem Ada Şahin katılmadılar. Tarafları avukatları temsil etti. Hakim, ilk celse tanık olarak çağrılan milli futbolcu Burak Yılmaz 'a çıkarılan tebligatın geri döndüğünü tutanağa yazdırdı. Bunun üzerine söz alan Arda Turan'ın avukatı Şeref Dede, Burak Yılmaz'ın Fransa 'da bir takımda oynadığını, Ekim ayında milli maça seçilirse Türkiye'ye geleceğini belirtti. Avukat Dede, Türkiye'ye gelmesi halinde Burak Yılmaz'ı hazır edeceklerini söyleyerek süre talep etti. Özlem Ada Şahin'in avukatı ise tanık olarak gösterilen Onur Ürkmez için tebligat çıkarılmasını talep etti.

BİR TANIĞA ZORLA GETİRME

Futbolcu Burak Yılmaz'ın hazır edilmesi için süre veren mahkeme, Onur Ürkmez'in ise daha önce tebligat yapılan İstanbul adresinden zorla getirilmesine karar verdi. Duruşma ertelendi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Sarıyer Emirgan 'daki bir eğlence mekanında 10 Ekim 2018'de Arda Turan'ın Özlem Şahin'i omzundan dürterek "Güzel kadınsın. Evli olmasaydın seni kaçırmazdım" diyerek cinsel tacizde bulunduğu, daha sonra Arda Turan ile Berkay Şahin arasında kavga yaşanmasına ilişkin davada, 11 Eylül 2019 tarihinde karara çıkmıştı. İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi, Arda Turan hakkında Özlem Şahin'e yönelik "Cinsel taciz" suçundan beraat kararı vermişti. Mahkeme, Arda Turan'a "Korku kaygı veya panik yaratacak şekilde silahla ateş etmek", "Ruhsatsız silah bulundurmak" ve "Kasten yaralama" suçlarından ise toplam 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası vermişti. Ancak bu suçlardan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmişti. Berkay Şahin'in Arda Turan'a karşı hakaret suçundan tepki olarak işlenmesi sebebiyle ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmişti.

İSTİNAF MAHKEMESİ KARARI BOZDU

Karar sonrasında Berkay ve eşi Özlem Şahin avukatları aracılığıyla "Cinsel taciz" yönünden verilen beraat kararına itirazda bulunmuştu. İtirazı değerlendiren İstanbul 25. Bölge Adliye Mahkemesi de yerel mahkemenin kararının bozulmasına hükmetmişti. İstinaf Mahkemesince 19 Kasım 2020'de verilen kararda, Arda Turan ile Özlem Şahin arasında bir konuşma geçtiğinin her iki tarafın beyanıyla sabit olduğu, taraflar arasında geçen konuşma içeriğinin ortamın kalabalık olması nedeniyle tanıklar tarafından duyulmasının mümkün olup olmadığı, duydularsa tanıklardan sorulmasının zaruri olduğu vurgulanmıştı. Ayrıca Özlem Şahin'in konuşmadan sonraki hal ve tavırlarının da tanıklardan sorulması, taraflar arasında geçmişe dayalı bir husumet veya çıkar çatışmasının bulunup bulunmadığının taraflardan ve tanıklardan ayrıca sorularak açıklattırılması gerektiği kaydedilerek "Bu hususlarda yeterli tartışma yapılmadan ve soruşturma aşamasında beyanları alınan Burak Yılmaz ve Onur Ürkmez'in tanık olarak beyanları alınmadan eksik araştırmayla karar verildiği" belirtilmişti.