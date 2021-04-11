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Arda'nın Ramazan Mutfağı 2021 genel fragmanı!

11 Nisan 2021 Pazar - 11:39 | Son Güncelleme : 11 04 2021 - 11:39

Usta şef Arda Türkmen'in sunduğu "Arda'nın Ramazan Mutfağı" programı, Ramazan boyunca pazar günleri hariç saat 16.00'da Kanal D'de!


Ramazan demek bolluk demek, bereket demek, paylaşmak demek! İster 1 tas çorba olsun, ister mükellef bir sofra! Hazırlanan yemeğin lezzeti bir başka, kurulan sofranın huzuru bambaşka olur! Bu Ramazan'da da iftar sofralarımızı hep beraber kuracağız! Lezzetli sofralar için tek yapmanız gereken "Arda'nın Ramazan Mutfağı"nı izlemek!

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