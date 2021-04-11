Ramazan demek bolluk demek, bereket demek, paylaşmak demek! İster 1 tas çorba olsun, ister mükellef bir sofra! Hazırlanan yemeğin lezzeti bir başka, kurulan sofranın huzuru bambaşka olur! Bu Ramazan'da da iftar sofralarımızı hep beraber kuracağız! Lezzetli sofralar için tek yapmanız gereken "Arda'nın Ramazan Mutfağı"nı izlemek!
- Haberler »
- Medya Haberleri »
- Arda'nın Ramazan Mutfağı 2021 genel fragmanı!
Arda'nın Ramazan Mutfağı 2021 genel fragmanı!
11 Nisan 2021 Pazar - 11:39 | Son Güncelleme : 11 04 2021 - 11:39