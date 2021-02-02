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Arda'nın Mutfağı 93. bölüm fragmanı yayında!
Arda'nın Mutfağı 93. bölüm fragmanı yayında!
02 Şubat 2021 Salı - 12:29
| Son Güncelleme : 02 02 2021 - 12:29
Programın bu bölümünde Ekşili Pırasa Dolması, Peynirli Patates ve Mini Elmalı Pay tarifleri ekrana gelecek.
SONRA OKU
Arda'nın Mutfağı'nda özel tarifler sizi bekliyor. Menüde bu hafta "Ekşili Pırasa Dolması", "Peynirli Patates" ve "Mini
Elmalı
Pay" tarifleri var.
Arda’nın Mutfağı Cumartesi saat 13.00’da yeni bölümüyle
Kanal D
’de!
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