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Arda'nın Mutfağı 93. bölüm fragmanı yayında!

02 Şubat 2021 Salı - 12:29 | Son Güncelleme : 02 02 2021 - 12:29

Programın bu bölümünde Ekşili Pırasa Dolması, Peynirli Patates ve Mini Elmalı Pay tarifleri ekrana gelecek.


Arda'nın Mutfağı'nda özel tarifler sizi bekliyor. Menüde bu hafta "Ekşili Pırasa Dolması", "Peynirli Patates" ve "Mini Elmalı Pay" tarifleri var.
 

Arda’nın Mutfağı Cumartesi saat 13.00’da yeni bölümüyle Kanal D’de!

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ardanın mutfağı fragman yayın
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