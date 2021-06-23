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Arda'nın Mutfağı 109. Bölüm fragmanı!

23 Haziran 2021 Çarşamba - 16:53 | Son Güncelleme : 23 06 2021 - 16:53

Programın bu bölümünde Ekmek Kırıntılı Pestolu Somon, Semizotlu Yaz Salatası ve Elmalı Karamel Kek tarifleri ekrana gelecek.


Arda'nın Mutfağı'nda özel tarifler sizi bekliyor. Menüde bu hafta Ekmek Kırıntılı Pestolu Somon, Semizotlu Yaz Salatası ve Elmalı Karamel Kek tarifleri var.
Arda’nın Mutfağı yeni sezonda, yeni tariflerle Kanal D’de!

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