Arda'nın Mutfağı 107. bölüm fragmanı yayında!

Programın bu bölümünde Fırında Tavuk Şinitzel ile Çedar Sos , Fırında Muffin Mücver ve Şeftalili Muhallebili Tart tarifleri ekrana gelecek.

Arda'nın Mutfağı'nda özel tarifler sizi bekliyor. Menüde bu hafta "Fırında Tavuk Şinitzel ile Çedar Sos", "Fırında Muffin Mücver" ve "Şeftalili Muhallebili Tart" tarifleri var.