Arda'nın Mutfağı 107. bölüm fragmanı yayında!
09 Haziran 2021 Çarşamba - 14:41 | Son Güncelleme : 09 06 2021 - 14:41
Programın bu bölümünde Fırında Tavuk Şinitzel ile Çedar Sos , Fırında Muffin Mücver ve Şeftalili Muhallebili Tart tarifleri ekrana gelecek.
Arda'nın Mutfağı'nda özel tarifler sizi bekliyor. Menüde bu hafta "Fırında Tavuk Şinitzel ile Çedar Sos", "Fırında Muffin Mücver" ve "Şeftalili Muhallebili Tart" tarifleri var.
Arda’nın Mutfağı Cumartesi saat 13.00’da yeni bölümüyle Kanal D
’de!