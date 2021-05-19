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Arda'nın Mutfağı 104. bölüm fragmanı yayında!

19 Mayıs 2021 Çarşamba - 12:23 | Son Güncelleme : 19 05 2021 - 12:23

Programın bu bölümünde Kıymalı Mısır Ekmeği, Zeytinyağlı Bakla ve Katlı Puding tarifleri ekrana gelecek.


Arda'nın Mutfağı'nda özel tarifler sizi bekliyor. Menüde bu hafta "Kıymalı Mısır Ekmeği", "Zeytinyağlı Bakla" ve "Katlı Puding" tarifleri var.
 

Arda’nın Mutfağı Cumartesi saat 13.00’da yeni bölümüyle Kanal D’de!

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