Arda ile Omuz Omuza 'Dalya' diyor...

100.bölüm çekimleri sırasında gelen sürpriz pasta ile bir anda şaşıran Arda Türkmen “100 bölüm… dilek olay, söylemesi kolay ama yüz bölüm gerçekten uzun bir zaman. Çok fazla emek olan, bizim de çok mutlu olduğumuz bir proje oldu. Birbirinden farklı isimler, birbirinden değişik konuklar ağırladık burada ve hepsinin mutfaktaki hünerlerini, becerilerini bazen beceriksizliklerini hep beraber gördük. Ama günün sonunda güldük eğlendik.” dedi. İzleyicilerin gülmeye, eğlenmeye ve biraz deşarj olmaya da ihtiyacı olduğunu dile getiren Türkmen “İzleyicilerimizin ekranda güzel kaliteli şeyler seyretmeye de ihtiyacı var. Biz Omuz Omuza’da bunu vermeye çalıştık ve 100 bölümü de böyle devirdik.” şeklinde konuştu.

Programında müzisyen, oyuncu, sanatçı, sporcu birçok ünlü ismi ağırlayan Türkmen, “En çok hoşumuza giden şey bu programda konuklarımızın gerçek yüzleri var. Herhangi bir dizide role bürünebiliyorlar veya sahnede bambaşka bir sanatçı olarak varlar ama burada tavuk açıyorlar, mücver yapıyorlar. Son derece gündelik hayatlarından enstantaneler var. Beni çok şaşırtan şeyler de oldu. Çok başarılı işler çıkartanlar da oldu. Ama önemli olan gülmek, eğlenmek ve bizi izleyenlere de keyifli bir saat geçirtmek.” dedi.

Arda’nın Mutfağı hakkında da konuşan sevilen şef “Arda’nın Mutfağı ’da yüz bölümü geçti. Türkiye’nin en sevdiği yemek programı oldu. Yıllardır izleyicimiz bizi bu ekranlara layık görüyor. Bizde onların damak tadına uygun güzel tarifler ve reçetelerle Arda’nın Mutfağı’nı yapmaya devam ediyoruz. Netice itibariyle herkesin bulabileceği ürünlerle biraz sıra dışı, biraz farklı, değişik baharatlar değişik malzemeler kullanarak mutfaklarda farklı lezzetler çıkaracak tarifler peşinde koşuyoruz. Bu ilgiye mazhar olmak çok keyifli. Hem Arda’nın Mutfağı hem de Arda ile Omuz Omuz’a inşallah daha nice güzel senelere olur.”