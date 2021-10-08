Arda ile Omuz Omuza 98. bölüm fragmanı yayında!

Arda ile Omuz Omuza’nın bu haftaki konuğu oyuncu Özgürcan Çevik.

Türkiye’nin sevilen şeflerinden Arda Türkmen’in, her hafta pazar günü mutfağında ünlü bir konuğu ağırladığı program Arda ile Omuz Omuza yeni bölümü ile ekrana geliyor.

Arda Türkmen, oyuncu Özgürcan Çevik'i konuk ediyor. Özgürcan Çevik, Arda Türkmen’in yaptıklarını görmeden, sadece sesini duyarak, tarifi dinleyerek "Batır Çıkar Çıtır Tavuk" yapmaya çalışacak.