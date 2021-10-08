08 Ekim 2021 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.400 0.20 EURO 10,3070 0.31
USD 8,9210 0.52 ALTIN 505,330 0.93
CANLI BORSA
TÜMÜ

Arda ile Omuz Omuza 98. bölüm fragmanı yayında!

08 Ekim 2021 Cuma - 14:25 | Son Güncelleme : 08 10 2021 - 14:25

Arda ile Omuz Omuza’nın bu haftaki konuğu oyuncu Özgürcan Çevik.


Türkiye’nin sevilen şeflerinden Arda Türkmen’in, her hafta pazar günü mutfağında ünlü bir konuğu ağırladığı program Arda ile Omuz Omuza yeni bölümü ile ekrana geliyor.
 
Arda Türkmen, oyuncu Özgürcan Çevik'i konuk ediyor. Özgürcan Çevik, Arda Türkmen’in yaptıklarını görmeden, sadece sesini duyarak, tarifi dinleyerek "Batır Çıkar Çıtır Tavuk" yapmaya çalışacak.
 
Ünlü isimlerin, Arda Türkmen’in yardımıyla mutfak performanslarını sergilediği program Arda ile Omuz Omuza pazar günü saat 12.00’da Kanal D’de!
 
 

ETİKETLER

arda ile omuz omuza kanal d fragman
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.