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Arda ile Omuz Omuza 97. Bölüm Fragmanı!

01 Ekim 2021 Cuma - 18:10 | Son Güncelleme : 01 10 2021 - 18:10

Arda ile Omuz Omuza 97. Bölüm fragmanı yayında! Bu hafta konuğu şarkıcı Merve Özbey Koçak, tarifi dinleyerek "Karidesli Peynirli Sarma" yapmaya çalışacak.


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