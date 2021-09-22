Arda ile Omuz Omuza 96. bölüm yeni sezon fragmanı yayında!

Arda ile Omuz Omuza'nın bu haftaki konuğu oyuncu Feyyaz Şerifoğlu.

Türkiye’nin sevilen şeflerinden Arda Türkmen’in, her hafta pazar günü mutfağında ünlü bir konuğu ağırladığı program Arda ile Omuz Omuza yeni bölümü ile ekrana geliyor.

Arda Türkmen, bu hafta Kanal D 'nin başarılı dizisi "Camdaki Kız"ın yakışıklı oyuncusu Feyyaz Şerifoğlu'nu konuk ediyor. Feyyaz Şerifoğlu, Arda Türkmen’in yaptıklarını görmeden, sadece sesini duyarak, tarifi dinleyerek "Pari Brest" yapmaya çalışacak.

Ünlü isimlerin, Arda Türkmen’in yardımıyla mutfak performanslarını sergilediği program Arda ile Omuz Omuza YENİ SEZONU pazar günü saat 13.00’da Kanal D’de!