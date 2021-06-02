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Arda ile Omuz Omuza 95. bölüm sezon finali fragmanı yayında!

02 Haziran 2021 Çarşamba - 14:14 | Son Güncelleme : 02 06 2021 - 14:14

Arda ile Omuz Omuza’nın bu haftaki konuğu oyuncu Eser Yenenler.


Türkiye’nin sevilen şeflerinden Arda Türkmen’in, her hafta pazar günü mutfağında ünlü bir konuğu ağırladığı program Arda ile Omuz Omuza yeni bölümü ile ekrana geliyor.
 
Arda Türkmen, bu hafta komedi oyuncusu ve sunucu Eser Yenenler'i konuk ediyor. Eser Yenenler, Arda Türkmen’in yaptıklarını görmeden, sadece sesini duyarak, tarifi dinleyerek "Lamine Patatesli Hawaii Burger" yapmaya çalışacak.
 

Ünlü isimlerin, Arda Türkmen’in yardımıyla mutfak performanslarını sergilediği program Arda ile Omuz Omuza sezon finali ile Pazar günü saat 12.00’da Kanal D’de!

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