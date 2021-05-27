Arda ile Omuz Omuza 94. bölüm fragmanı yayında!

Arda ile Omuz Omuza’nın bu haftaki konuğu yakışıklı oyuncu Kadir Doğulu.

Türkiye’nin sevilen şeflerinden Arda Türkmen’in, her hafta pazar günü mutfağında ünlü bir konuğu ağırladığı program Arda ile Omuz Omuza yeni bölümü ile ekrana geliyor.

Ünlü isimlerin, Arda Türkmen’in yardımıyla mutfak performanslarını sergilediği program Arda ile Omuz Omuza yeni bölümü ile Pazar günü saat 12.00’da Kanal D’de!