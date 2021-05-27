Arda ile Omuz Omuza 94. bölüm fragmanı yayında!

Türkiye’nin sevilen şeflerinden Arda Türkmen’in, her hafta pazar günü mutfağında ünlü bir konuğu ağırladığı program Arda ile Omuz Omuza yeni bölümü ile ekrana geliyor.
Arda Türkmen, bu hafta Kanal D'de başlayacak olan yeni dizi "Aşkın Tarifi"nin başrol oyuncusu Kadir Doğulu'yu konuk ediyor. Kadir Doğulu, Arda Türkmen’in yaptıklarını görmeden, sadece sesini duyarak, tarifi dinleyerek "Karides Bowl" yapmaya çalışacak.
Ünlü isimlerin, Arda Türkmen’in yardımıyla mutfak performanslarını sergilediği program Arda ile Omuz Omuza yeni bölümü ile Pazar günü saat 12.00’da Kanal D’de!