Arda ile Omuz Omuza 93. bölüm fragmanı yayında!

Arda ile Omuz Omuza’nın bu haftaki konuğu Deniz Baysal Yurtçu.

Türkiye’nin sevilen şeflerinden Arda Türkmen’in, her hafta pazar günü mutfağında ünlü bir konuğu ağırladığı program Arda ile Omuz Omuza yeni bölümü ile ekrana geliyor.

Arda Türkmen, bu hafta güzel oyuncu Deniz Baysal Yurtçu'yu konuk ediyor. Deniz Baysal Yurtçu, Arda Türkmen’in yaptıklarını görmeden, sadece sesini duyarak, tarifi dinleyerek "Banofee Pie" yapmaya çalışacak.