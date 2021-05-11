Arda ile Omuz Omuza 92. Bölüm Fragmanı yayında! Arda ile Omuz Omuza’nın bu haftaki konuğu Hakan Bilgin.

Türkiye’nin sevilen şeflerinden Arda Türkmen’in, her hafta pazar günü mutfağında ünlü bir konuğu ağırladığı program Arda ile Omuz Omuza yeni bölümü ile ekrana geliyor.

Arda Türkmen, bu hafta oyuncu Hakan Bilgin'i konuk ediyor. Hakan Bilgin, Arda Türkmen’in yaptıklarını görmeden, sadece sesini duyarak, tarifi dinleyerek "Yasemin Çiçeği Kurabiyesi" yapmaya çalışacak.