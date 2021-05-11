11 Mayıs 2021 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.445 -1.08 EURO 10,1220 0.83
USD 8,2970 0.30 ALTIN 487,390 -0.23
CANLI BORSA
TÜMÜ

Arda ile Omuz Omuza 92. Bölüm Fragmanı

11 Mayıs 2021 Salı - 17:06 | Son Güncelleme : 11 05 2021 - 17:06

Arda ile Omuz Omuza 92. Bölüm Fragmanı yayında! Arda ile Omuz Omuza’nın bu haftaki konuğu Hakan Bilgin.


Türkiye’nin sevilen şeflerinden Arda Türkmen’in, her hafta pazar günü mutfağında ünlü bir konuğu ağırladığı program Arda ile Omuz Omuza yeni bölümü ile ekrana geliyor.
 
Arda Türkmen, bu hafta oyuncu Hakan Bilgin'i konuk ediyor. Hakan Bilgin, Arda Türkmen’in yaptıklarını görmeden, sadece sesini duyarak, tarifi dinleyerek "Yasemin Çiçeği Kurabiyesi" yapmaya çalışacak.
 
Ünlü isimlerin, Arda Türkmen’in yardımıyla mutfak performanslarını sergilediği program Arda ile Omuz Omuza yeni bölümü ile Pazar günü saat 12.00’da Kanal D’de!
 

ETİKETLER

Arda ile Omuz Omuza Arda ile Omuz Omuza 92. Bölüm Arda ile Omuz Omuza 92. Bölüm Fragmanı Arda ile Omuz Omuza hakan bilgin
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.