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Arda ile Omuz Omuza 90. bölüm fragmanı yayında!

29 Nisan 2021 Perşembe - 10:59 | Son Güncelleme : 29 04 2021 - 10:59

Arda ile Omuz Omuza’nın bu haftaki konuğu Burcu Özberk.


Türkiye’nin sevilen şeflerinden Arda Türkmen’in, her hafta pazar günü mutfağında ünlü bir konuğu ağırladığı program Arda ile Omuz Omuza yeni bölümü ile ekrana geliyor.
 
Arda Türkmen, bu hafta güzeller güzeli oyuncu Burcu Özberk'i konuk ediyor. Burcu Özberk, Arda Türkmen’in yaptıklarını görmeden, sadece sesini duyarak, tarifi dinleyerek "Sezar Kroket" yapmaya çalışacak.
 

Ünlü isimlerin, Arda Türkmen’in yardımıyla mutfak performanslarını sergilediği program Arda ile Omuz Omuza yeni bölümü ile Pazar günü saat 12.00’da Kanal D’de!

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