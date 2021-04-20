Arda ile Omuz Omuza 89. bölüm fragmanı yayında!

Arda ile Omuz Omuza’nın bu haftaki konukları Evliya Aykan ve Doğu Demirkol.

Türkiye’nin sevilen şeflerinden Arda Türkmen’in, her hafta pazar günü mutfağında ünlü bir konuğu ağırladığı program Arda ile Omuz Omuza yeni bölümü ile ekrana geliyor.

Türkmen, bu hafta iki ünlü komedyen Evliya Aykan ve Doğu Demirkol'u konuk ediyor. Evliya Aykan ve Doğu Demirkol, Arda Türkmen’in yaptıklarını görmeden, sadece sesini duyarak, tarifi dinleyerek "Çedar Sos, Hamburger, Baharatlı Patates ve Kozlov Salata" yapmaya çalışacaklar.