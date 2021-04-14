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Arda ile Omuz Omuza 88. bölüm fragmanı yayında!

14 Nisan 2021 Çarşamba - 12:16 | Son Güncelleme : 14 04 2021 - 12:16

Arda ile Omuz Omuza’nın bu haftaki konuğu Merve Oflaz.


Türkiye’nin sevilen şeflerinden Arda Türkmen’in, her hafta pazar günü mutfağında ünlü bir konuğu ağırladığı program Arda ile Omuz Omuza yeni bölümü ile ekrana geliyor.
 
Türkmen, bu hafta Arka Sokaklar'ın başarılı ve güzel oyuncusu Merve Oflaz'ı konuk ediyor. Merve Oflaz, Arda Türkmen’in yaptıklarını görmeden, sadece sesini duyarak, tarifi dinleyerek "Limonlu Mereng Tart" yapmaya çalışacak.
 

Ünlü isimlerin, Arda Türkmen’in yardımıyla mutfak performanslarını sergilediği program Arda ile Omuz Omuza yeni bölümü ile Pazar günü saat 12.00’da Kanal D’de!

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