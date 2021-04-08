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Arda ile Omuz Omuza 87.bölüm fragmanı yayında!

08 Nisan 2021 Perşembe - 13:40 | Son Güncelleme : 08 04 2021 - 13:40

Arda ile Omuz Omuza’nın bu haftaki konukları Cemile Canyurt ve Atakan Çelik.


Türkiye’nin sevilen şeflerinden Arda Türkmen’in, her hafta pazar günü mutfağında ünlü bir konuğu ağırladığı program Arda ile Omuz Omuza yeni bölümü ile ekrana geliyor.
 

Türkmen, bu hafta Çok Güzel Hareketler 2 oyuncuları Cemile Canyurt ve Atakan Çelik'i konuk ediyor. Cemile Canyurt ve Atakan Çelik, Arda Türkmen’in yaptıklarını görmeden, sadece sesini duyarak, tarifi dinleyerek "Mantarlı ve Tavuklu Volovan" yapmaya çalışacak.
 
 Ünlü isimlerin, Arda Türkmen’in yardımıyla mutfak performanslarını sergilediği program Arda ile Omuz Omuza yeni bölümü ile Pazar günü saat 12.00’da Kanal D’de!

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