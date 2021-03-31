Arda ile Omuz Omuza 86. bölüm fragmanı yayında!

Arda ile Omuz Omuza’nın bu haftaki konuğu Burcu Kara.

Türkiye’nin sevilen şeflerinden Arda Türkmen’in, her hafta pazar günü mutfağında ünlü bir konuğu ağırladığı program Arda ile Omuz Omuza yeni bölümü ile ekrana geliyor.

Türkmen, bu hafta güzel oyuncu Burcu Kara 'yı konuk ediyor. Burcu Kara, Arda Türkmen’in yaptıklarını görmeden, sadece sesini duyarak, tarifi dinleyerek "Külahta Dinamit Karides" yapmaya çalışacak.