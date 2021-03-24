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Arda ile Omuz Omuza 85. bölüm fragmanı yayınlandı!

24 Mart 2021 Çarşamba - 11:31 | Son Güncelleme : 24 03 2021 - 11:31

Arda ile Omuz Omuza’nın bu haftaki konuğu Yeliz Kuvancı.


Türkiye’nin sevilen şeflerinden Arda Türkmen’in, her hafta pazar günü mutfağında ünlü bir konuğu ağırladığı program Arda ile Omuz Omuza yeni bölümü ile ekrana geliyor.
 

Türkmen, bu hafta Kanal D'nin başarılı dizisi Sadakatsiz'de "Bahar" karakterini oynayan güzel oyuncu Yeliz Kuvancı'yı konuk ediyor. Yeliz Kuvancı, Arda Türkmen’in yaptıklarını görmeden, sadece sesini duyarak, tarifi dinleyerek "Karidesli Dil Balığı ve Safranlı Rizotto" yapmaya çalışacak.
 
 Ünlü isimlerin, Arda Türkmen’in yardımıyla mutfak performanslarını sergilediği program Arda ile Omuz Omuza yeni bölümü ile Pazar günü saat 12.00’da Kanal D’de!

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