Arda ile Omuz Omuza 81. bölüm fragmanı yayında!

Arda ile Omuz Omuza’nın bu haftaki konuğu Tarık Emir Tekin.

Türkiye’nin sevilen şeflerinden Arda Türkmen’in, her hafta pazar günü mutfağında ünlü bir konuğu ağırladığı program Arda ile Omuz Omuza yeni bölümü ile ekrana geliyor.

Türkmen, bu hafta Kanal D 'nin başarılı dizisi Sadakatsiz'in yakışıklı oyuncusu Taro Emir Tekin'i konuk ediyor. Taro Emir Tekin, Arda Türkmen’in yaptıklarını görmeden, sadece sesini duyarak, tarifi dinleyerek "Peynirli Tavuk Köfte ve Rüzgar Gülü" yapmaya çalışacak.

Ünlü isimlerin, Arda Türkmen’in yardımıyla mutfak performanslarını sergilediği program Arda ile Omuz Omuza yeni bölümü ile Pazar günü saat 12.00’da Kanal D’de!