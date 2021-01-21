Arda ile Omuz Omuza 76. bölüm fragmanı!

Türkiye’nin sevilen şeflerinden Arda Türkmen’in, her hafta pazar günü mutfağında ünlü bir konuğu ağırladığı program Arda ile Omuz Omuza yeni bölümü ile ekrana geliyor.
Türkmen, bu hafta güzel oyuncu Hande Subaşı'yı konuk ediyor. Hande Subaşı, Arda Türkmen’in yaptıklarını görmeden, sadece sesini duyarak, tarifi dinleyerek "Kıtırlı Patatesli Poşe Yumurta" yapmaya çalışacak.
Ünlü isimlerin, Arda Türkmen’in yardımıyla mutfak performanslarını sergilediği program Arda ile Omuz Omuza yeni bölümü ile Pazar günü saat 13.00’te Kanal D’de!